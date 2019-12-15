Korsan yayıncılar hem hacim hem de popülerlik içinde büyümeye devam ettikçe, olguyu kontrol altına almaya yönelik çalışmalar da büyüyor. Comcast’e ait yayın kuruluşu SKY, korsanların sadece yayın haklarını ihlal etmediğini, aynı zamanda grafik ve logolarıyla ilgili telif haklarını da ihlal ettiklerini duyurdu.

Sky, çeşitli ülkelerde hizmet veren, 23 milyon abonesi olan, dijital televizyon ve dijital radyo yayını yapan spor platformudur. Sky Digital 1998’den beri hizmet vermektedir. Sky grubu, geçen sene yapılan ihale sonucunda, İngiltere merkezli Comcast’e 30 milyar sterlin karşılığında devredildi.

Son zamanlarda artan korsan yayıncılık, tüm yayın organlarını harekete geçirmeye zorunlu kıldı. Satıcıların yüksek fiyat vermesi ile korsan yayıncılığında çare gören spor tutkunları, SKY’ın yaptığı açıklamalarla beraber rahat bir nefes buldu.

Üç ayda yarı yarıya azaldı

Telif hakkı ihlali ve dijital haklarla ilgili haber yapan TorrentFreak’in elde ettiği rakamlara göre genel korsan akış trafiği, Eylül 2019’a kıyasla %50 azaldı. İnternet ortamında 3 ay çok uzun bir süre ve bu sürede %50 azalma istatistiği, satıcılar tarafından çok iyi bulunuyor. İddiala göre de SKY TV bir sürü korsan site URL’sini, Google’a şikayet etti. Bu çaba devam etmekle kalmıyor, her hafta hızlanıyor. Örnek olarak ünlü yayın programının, kasım ayında Google’a şikayet ettiği site sayısı 495 fakat bu sayı, büyük bir buzdağının görünen kısmı.

SKY TV’nin tüm organları devreye girdi

Farklı ülkelerde çeşitli organları bulunan SKY, öncelikle Birleşik Krallık ve İtalya yayınlarına dikkat çekti. En çok korsancılığın yapıldığı bu iki ülkede Google ile birlikte çalışan SKY, denetlemelere devam ettiklerini ve bu işin peşini bırakmayacaklarını açıkladı fakat sadece korsanlarda sorun olmadığını da belirtti. Korsan yayıncılığın en büyük sorunlarından birisi, firmaların yüksek fiyatlı yayın yapmasıdır. SKY, bu konuyla alakalı en kısa zamanda bir düzenlemeye yapacağını, takipçilerine ise en makul fiyatı sunup, spor severleri sevindireceğini duyurdu.