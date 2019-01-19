İçerik üreticilerinin haklarını koruyan ve "Yaratıcılığı Koruma Sanatı" sloganının gerektirdiği şekilde etkinliklerde bulunan sivil toplum örgütü BREIN, geçtiğimiz sene yaptıklarının bir listesini yayınladı.

Hollanda asıllı korsan karşıtı grup BREIN, dünyadaki en etkin sivil telif hakkı koruyucu örgütlerden biri. BREIN, bu hafta 2018 yılındaki başarılarını açıkladı. Bu başarıların arasında korsan sitelerin ve IPTV sağlayıcılarının da kapatılması bulunuyordu.

Hollywood ve diğer içerik üreten endüstrilerden de destek alan topluluk, küçük korsan sitelerin yanı sıra Mininova ve The Pirate Bay gibi sitelerle bile uğraştı.

BREIN, 2018 yılında yalnızca korsan siteleri değil, aynı zamanda birçok korsan yayın yapan IPTV platformlarını da kapattı.

2018 yılının özeti olarak paylaştıkları listede yaptıkları işleri belirten topluluk; 97’si hala devam eden 608 soruşturma başlattı, 339 siteyi kapattı, The Pirate Bay’in erişimini engelledi ve ziyaretçi sayısında %75’lik bir düşüşe sebep oldu. Bunlara ek olarak 79 illegal IPTV hizmeti durduruldu, 17 büyük korsan içerik yükleyicisi engellendi, 1.291.384 arama sonucu kaldırdı, 46.203 reklam kopyası silindi ve 40.000 euroya kadar çıkan 31 ceza anlaşması gerçekleştirildi.

BREIN, önümüzdeki sene içerisinde de etkinliklerine hiç hız kesmeden devam edecek.