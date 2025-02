Koşarken ve egzersiz yaparken göğüs kafesinizin altında, sağ kısmınızda keskin bir ağrı hissetmişsinizdir. Peki bunun sebebi ne? "Dozunda bilim" serimizin üçüncü içeriğinde anlatıyoruz!

Yan kısmımızda hissettiğimiz ağrı; genellikle kardiyo, antrenman koşu hatta merdiven çıkma gibi zamanlarda ortaya çıkıyor.

Bu hassas ağrıyı, kaburgalarımızın hemen altında ya da karnımızın yanında hissediyoruz. Sebebine dair ise birkaç farklı teori var.

İlk olarak, tam olarak nasıl bir hissiyat bu?

Göğüs kafesinin bittiği bölgede, vücudun bir veya her iki tarafına keskin bir ağrı veya kramp girer. Ağrı genellikle o kadar kötü bir his yaratır ki o an yaptığımız işi sekteye uğratır. Koşuyorsak dururuz, egzersiz yapıyorsak mola veririz.

Peki bu ağrının sebebi ne?

Teoriler şu şekilde:

Diyafram spazmı

Egzersiz, koşu sırasında kana ihtiyaç duyan diyaframa kan gittiğinde bölgede kramp oluşması

oluşması İç organları diyaframa bağlayan bağların aşırı gerilmesi

Karındaki parietal ve viseral periton doku katmanları arasındaki sürtünme

Koşudan veya antrenmandan kısa süre önce yemek yemek

Ayrıca kanda sodyum, potasyum ve kalsiyum dengesizliği varsa bu ağrının olma ihtimalini artırabilir.

Geçmesi için neler yapılabilir?

O an ne yapıyor olursanız olun yavaşlamaya, durmaya çalışın

çalışın Derin derin nefes alın

Ağrıyan bölgeye masaj yapın

yapın Öne doğru eğilerek diyaframınızı gerin

Karın kaslarınızı esnetin

esnetin Nefes alıp verirken ses çıkartın

En başından, meydana gelmesini önlemek için yapılabilecek şeyler de var.

Herhangi bir fiziksel aktiviteden önce (2-3 saat) yemek yemeyin

Aktivitelerden önce meyve suyu gibi konsantre şeker oranı yüksek içecek ve yiyeceklerden kaçının

içecek ve yiyeceklerden kaçının Egzersizden önce bedeninizin yan kısımlarını gerin

gerin Nefesinizi düzenleyin

Egzersize başlamadan önce ısının

Karın kaslarınızı ve diyaframınızı desteklemek için kuvvet egzersizleri yapın

yapın Ve her şeyde olduğu gibi, bol bol su için…

