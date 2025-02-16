Yan kısmımızda hissettiğimiz ağrı; genellikle kardiyo, antrenman koşu hatta merdiven çıkma gibi zamanlarda ortaya çıkıyor.
Bu hassas ağrıyı, kaburgalarımızın hemen altında ya da karnımızın yanında hissediyoruz. Sebebine dair ise birkaç farklı teori var.
İlk olarak, tam olarak nasıl bir hissiyat bu?
Göğüs kafesinin bittiği bölgede, vücudun bir veya her iki tarafına keskin bir ağrı veya kramp girer. Ağrı genellikle o kadar kötü bir his yaratır ki o an yaptığımız işi sekteye uğratır. Koşuyorsak dururuz, egzersiz yapıyorsak mola veririz.
Peki bu ağrının sebebi ne?
Teoriler şu şekilde:
- Diyafram spazmı
- Egzersiz, koşu sırasında kana ihtiyaç duyan diyaframa kan gittiğinde bölgede kramp oluşması
- İç organları diyaframa bağlayan bağların aşırı gerilmesi
- Karındaki parietal ve viseral periton doku katmanları arasındaki sürtünme
- Koşudan veya antrenmandan kısa süre önce yemek yemek
- Ayrıca kanda sodyum, potasyum ve kalsiyum dengesizliği varsa bu ağrının olma ihtimalini artırabilir.
Geçmesi için neler yapılabilir?
- O an ne yapıyor olursanız olun yavaşlamaya, durmaya çalışın
- Derin derin nefes alın
- Ağrıyan bölgeye masaj yapın
- Öne doğru eğilerek diyaframınızı gerin
- Karın kaslarınızı esnetin
- Nefes alıp verirken ses çıkartın
En başından, meydana gelmesini önlemek için yapılabilecek şeyler de var.
- Herhangi bir fiziksel aktiviteden önce (2-3 saat) yemek yemeyin
- Aktivitelerden önce meyve suyu gibi konsantre şeker oranı yüksek içecek ve yiyeceklerden kaçının
- Egzersizden önce bedeninizin yan kısımlarını gerin
- Nefesinizi düzenleyin
- Egzersize başlamadan önce ısının
- Karın kaslarınızı ve diyaframınızı desteklemek için kuvvet egzersizleri yapın
- Ve her şeyde olduğu gibi, bol bol su için…
Kaynaklar: WebMD, Healthline
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