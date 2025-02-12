Günlük hayatta deneyimlediğimiz ama sebepleri üzerine kafa yormadığımız konular ile #dozundabilim içeriklerimize devam ediyoruz. O zaman günde en az 1 kere bile maruz kaldığımız bir gerçek var. Hani cildimizin bir yerine sertçe bastırdığımızda ortaya çıkan o kısa süreli beyaz iz var ya. İşte onun sebebiyle geldik.

Basit gibi görünen olayın ardında biyolojik mekanizmamız yatıyor.

Vücudumuzda nasıl bir değişim oluyor da cildimizin rengi anında değişiyor? Ne zaman ciddiye almak gerekiyor?

Vücudumuzun basit bir tepkisinden kaynaklanıyor.

Cildimize baskı uyguladığımızda, o bölgedeki küçük kan damarları yani kılcal damarlar, geçici olarak sıkışıyor. Yapılan baskı da damarların içindeki kan akışını sınırlıyor veya tamamen durduruyor.

Cildimize rengini veren temel unsurlardan biri olan kanın akışı azalınca da cilt daha soluk hatta beyaz bir görünüm alıyor. Parmakla bastırdığımızda oluşan beyaz izin sebebi tam olarak bu.

Aslında bu etki, cildimizin kan dolaşımına ne kadar duyarlı olduğunu gösteriyor. Normalde, kılcal damarlar sürekli olarak cildimize oksijen ve besin taşıyor ve bu da cildimizin sağlıklı ve doğal rengini korumasını sağlıyor.

Geçici bir baskı uygulandığında ise bu akış duruyor ve cilt rengini kaybediyor. Baskı kaldırıldığında, damarlar hızla eski hâline geliyor ve kan akışı normale dönüyor.

Peki basınç dışında başka hangi durumlar beyazlığa neden olabilir?

Basınç, genel sağlık kontrollerinde yapılan bir test ancak bazı durumlarda ciddiye alınması gerekiyor. Aşırı soğuk havalarda vücudumuz kendini sıcak tutmak için kan damarlarını azaltıp beyazlığa neden olsa da bundan daha fazlası var.

Alerjik reaksiyonlar, Raynaud hastalığı, vazospazm, menenjit, kan zehirlenmesi, sedef hastalığı, egzama, dolaşım bozuklukları ve bazı ilaçların yan etkilerinden kaynaklı da ciltte beyazlama olabiliyor.

Beyazlık döküntü hâline geldiyse ve buna renk değişikliği, kaşıntı ve tahriş, düzensiz şekiller, ateş, eklem ağrısı, öksürük, boğaz ağrısı gibi etkiler eşlik ediyorsa en kısa zamanda bir uzmana danışmanızda fayda var.

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