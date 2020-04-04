Dolly'i Klonlayan Ekip, COVID-19 Tedavisi Üzerine Çalışıyor

Independent'ın yaptığı bir habere göre Koyun Dolly'yi klonlayan ekip, bu kez koronavirüs tedavisi üzerinde çalışıyor. Habere göre ekip, olası bir tedavi için İngiltere hükûmetiyle görüşme halinde.

Geçtiğimiz aralık ayından bu yana hız kesmeden yayılmaya devam eden koronavirüs, bugün dünya üzerindeki bütün ülkelerde görülmüş durumda. Elbette bu kadar hızlı yayılan bir virüsü durdurabilmek için de bütün dünyadaki bilim insanları tüm kapasitelerini kullanarak çalışıyorlar.

Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarının durmadan yapıldığı şu günlerde İngiltere’den önemli bir haber geldi. Habere göre Koyun Dolly’yi klonlamayı başaran ekipte bulunan bilim insanları, bu kez koronavirüse karşı geliştirilecek olası bir tedavi üzerinde çalışacaklar.

Koyun Dolly'yi klonlayan ekipten olası koronavirüs tedavisi:

Independent’ın haberine göre Koyun Dolly’nin klonlanmasında yer alan ekip, koronavirüslü vakalar üzerinde potansiyel olarak kullanılacak olan bir tedavi için hükûmetle görüşme aşamasında. Ekibin elinden çıkacak olan tedavi, genç ve sağlıklı gönüllülerin bağışıklığı bulunan hücrelerini kullanacak.

TC Biopharm’daki araştırmacılar, daha önce yaptıkları çalışmada kanser hastalarını, onlara bağışıklık kazandıran hücre infüzyonlarıyla tedavi ettiler. Daily Telegraph’ın haberine göre araştırmacıların kullandığı bu yöntem, aynı şekilde koronavirüse karşı da kullanılabilir ve etkili sonuçlar verebilir. TC Biopharm Tıbbi Danışmanı Dr. Brian Kelly, bu konu hakkında şu şekilde açıklamalarda bulundu:

“Viral enfeksiyonla savaşmanın temel zorluklarından biri, normal hücrelere değil, enfekte olmuş hücrelere saldıracak bir şey geliştirmektir. Bu yüzden ortaya koyduğumuz çözüm, vücudun viral enfeksiyona karşı doğal savunmasına bakmaktı.

Viral enfeksiyonla başarılı bir şekilde mücadele eden hastalar kendi bağışıklık sistemlerini genişlettiler ve bundan sonra tekrar enfekte olmalarını önlemek için bu sistem genişletilmeye devam ediyor.”

Gönüllü kişilerin verdikleri T hücreleri, normal immün hücrelerden farklılık gösteriyor. Zira bu hücreler, vücuttaki işgalcileri hücrelerin yüzeyindeki yabancı çıkıntılara dayanarak değil, virüslerin olağan dışı metabolizmasını tespit ederek tanımlıyor. Gönüllülerden alınan donör immün hücreler virüs tespit ettiğindeyse hücreler, bu virüsleri yok etmeye başlıyor.