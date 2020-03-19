İnsanlar, Corona virüsünden korunmak için maskelere ulaşmaya çalışıyorlar. Ancak maskeleri bulmak şu ara neredeyse imkansız. Evde yapılabilecek maskelerde ise hangi malzemelerin kullanılmasının doğru olacağı konusunda emin olmak zor. Ev yapımı maskelerde kullanılacak en iyi malzemeleri Cambridge Üniversitesi’nden araştırmacılar belirlediler.

Corona virüsünden korunmanın yollarından bir tanesi de insanlarla temas edeceğimiz zamanlarda maske kullanmak. Ancak maskeler artık bulunmayacak kadar azaldı. Satın almak için maske bulamayan insanlar evlerinde maske yapmaya yöneliyorlar. Bu da ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oluyor.

Çin’de corona virüsü salgının en yoğun olduğu dönemlerde insanlar maske bulamamışlardı. Bu dönemde insanların kendi maskelerini yapmak için kullandıkları malzemeleri görmüştük. İnsanlar zor durumlarda pelür kağıdı, havlu ve hatta portakaldan dahi maske yapmak durumda kaldılar.

Görüntüler ne kadar ilginç gelirse gelsin evde yapılan maskeler tamamen işe yaramaz değiller. Doğru malzemelerle yapılacak ev yapımı maskeler virüsler ve bakterilere karşı koruyabilir. Cambridge Üniversitesi’nden araştırmacılar, 2009 yılındaki domuz gribi salgını sırasında koruma için kullanılabilecek malzemeleri test ettiler.

Araştırmacıların ne kadar koruyucu olduğunu anlamak için maskelere 0.93- 1.25 mikron büyüklüğünde olan Bacillus atrophaeus bakterileri ve 0.023 mikron Bakteriyofaj MS virüsü gönderdiler. Maskeler bu virüs ve bakterileri geçirmediği ölçüde başarılı sayıldı. (Corona virüsü 0.1 ile 0.2 mikron büyüklüğünde)

Cambridge Üniversitesi’nden bilim insanlarının bu çalışmasına göre tabii ki cerrahi maske en fazla koruyabilen malzeme oldu. Ancak cerrahi maskenin ardından gelen malzemeler şaşırtıcı bir başarı kazandılar. Elektrik süpürgesi torbası yüzde 80 oranında bakteri ve virüsü geçirmeyerek cerrahi maskeden sonra en başarılı olan maske malzemesi oldu. Kurulama bezi ise yüzde 70’den biraz fazla virüs ve bakterilere karşı başarılı olarak elektrik süpürgesi torbasının hemen arkasıdan geldi. Pamuk kumaşlarda yüzde 70 oranında bakteri ve virüsleri durdurabiliyorlar.

Yapılan araştırmada antimikrobiyal yastık kılıfları, keten kumaşlar, tişörtler ve ipek kumaşlar da test edildi. Bu malzemelerde üzerlerine gönderilen virüs ve bakterilerin yüzde 50’sinden fazlasını geçirmeyerek bir düzeye kadar başarı gösterdiler.

Bu malzemelerle evde kendi maskenizi yapmak, zor durumlarda maskesiz kalmanızı engelleyebilir. Ama yukarıda da görüldüğü gibi maske yapımı için malzeme seçimi son derece önemli görünüyor. Özellikle tek kullanımlık şekilde pamuk kumaşlardan yapılacak maskeler nefes almayı da kolaylaştıracağı için, önemli bir koruma sağlayabilir. Aynı zamanda bu maskeler evde kolaylıkla yapılabilir.