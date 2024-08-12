PUBG'nin geliştiricisi Krafton, Microsoft'un kapatacağını açıkladığı Hi-Fi Rush'ın geliştiricisi Tango Gameworks'ü satın aldığını açıkladı.

Son birkaç yılda Xbox ve Game Pass'e yaptığı yatırımlar ve satın aldığı stüdyolarla birlikte oyun dünyasının belirleyici şirketlerinden biri haline gelen Microsoft, beklenmedik bir şekilde çıkar çıkmaz büyük popülerliğe ulaşan Hi-Fi Rush geliştiricisi Tango Gameworks'ü kapatacağını açıklamıştı. Bugün ise oyunseverleri fazlasıyla memnun edecek bir haber geldi. Oyun tarihinin en yüksek anlık oyuncu sayısına sahip oyunu olmaya devam eden PUBG'nin geliştiricisi olan Krafton, Tango Gameworks'ü satın aldığını duyurdu.

Krafton'un Tango Gameworks'ü satın almasının en güzel yanı, stüdyonun hem Hi-Fi Rush üzerindeki çalışmalarına hem de yeni projelerine Krafton çatısı altında devam edecek olması. Bildiğiniz gibi Hi-Fi Rush, çıkış yapar yapmaz Game Pass aboneleriyle buluşmuştu. Krafton, satın alma duyurusu sırasında gelecekteki projeler için hazırlık yapılması adına Xbox ile iş birliği içinde olduklarını belirtti. Yani Tango Gameworks'ün gelecek oyunlarının da Game Pass'e gelmesini bekleyebiliriz.

Hi-Fi Rush, Game Pass'te kalmaya devam edecek

Hatırlatmak gerekirse Microsoft, ZeniMax’i satın aldıktan sonra, Tango Gameworks, Arkane Austin ve Alpha Dog Studios gibi stüdyoları kapatacağını açıklamıştı. Ancak bu karar, Hi-Fi Rush’ın kazandığı başarıların ardından oyuncular tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı. Dolayısıyla Krafton, Tango Gameworks’ü kurtarmış oldu.

Satın alımın maddi büyüklüğü henüz açıklanmadı. Krafton’un duyurusunda Hi-Fi Rush dışında başka bir Tango Gameworks oyunu belirtilmediği için Microsoft’un The Evil Within ve Ghostwire: Tokyo gibi diğer oyun serileri üzerindeki haklarından vazgeçip vazgeçmediği belirsizliğini koruyor. Bu arada Krafton'un satın alımın Tango Gameworks’ün mevcut oyun kataloğunun erişilebilirliğini etkilemeyeceğini söylediğini de belirtelim.