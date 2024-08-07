Türkiye’de erişim engeli getirilen platformlardan biri de Roblox oldu. Hâl böyle olunca da özellikle bilmeyenler ya da konuya biraz uzak olanlar için “Roblox nedir?” sorusuna detaylı bir açıklama getirelim istedik.

Son yılların en popüler çevrim içi oyun platformu deyince akla Roblox da gelir oldu. Sadece oyun değil aynı zamanda kullanıcıların kendi oyunlarını yaratma ve paylaşımlarına olanak tanıması ile de Roblox, âdeta devasa bir dijital evren hâline geldi.

Özellikle çocukların ilgi odağı olan Roblox hakkında daha fazla bilgi arıyorsanız işte sizin için bazı konu başlıkları:

Roblox, David Baszucki ve Erik Cassel tarafından 2004’te kuruldu, 2006’da piyasaya sürüldü.

Başlangıçta küçük bir kitleye hitap eden bu platform, yıllar içinde büyük bir evrim geçirdi ve bugün milyonlarca kullanıcıya sahip. 2010’da hızlı büyüyen şirket, özellikle pandemi zamanında daha da hızlandı.

Roblox aslında oyunculara, özellikle gençlere, hayal gücünü kullanarak kendi oyunlarını tasarlama ve diğer kullanıcılarla paylaşma fırsatı sunuyor. Kullanıcılar, bu oyunları oynayarak ve geliştirerek topluluk içinde etkileşimde bulunuyorlar.

En büyük çekiciliklerinden biri, kullanıcıların kendi oyunlarını yaratabilme yeteneği.

Roblox Studio adlı araç sayesinde, kullanıcılar kodlama ve oyun tasarımı öğrenebiliyor ve bu yeteneklerini pratiğe dökebiliyorlar. Platformda, basit yarış oyunlarından karmaşık rol yapma oyunlarına kadar her türlü oyunu bulmak mümkün.

Ayrıca Roblox'un sunduğu araçlar ve kaynaklar, gençlerin teknolojiye olan ilgisini de arttırdığı ve onları geleceğin yazılım geliştiricileri olmaya teşvik ettiği için de birçok kişi tarafından kabul görmüş durumda.

Kendi içinde bir ekonomi yaratmış durumda.

Oyuncular, Robux adı verilen sanal para birimini kullanarak oyun içi ögeler satın alabiliyorlar. Bu ekonomi, sadece kullanıcılar için değil, aynı zamanda oyun geliştiricileri için de büyük bir fırsat sunuyor.

Başarılı oyunlar geliştiren kullanıcılar, Robux kazanabiliyor ve bu sanal parayı gerçek paraya çevirebiliyorlar. Bu model de pek çok genç geliştiricinin büyük kazançlar elde etmesini sağlıyor.

İsteyen kullanıcılar gerçek parayla Robux olabildiği gibi aynı zamanda bu sanal parayla oyun içerisinde kıyafet gibi oyun için ürün satın alma da gerçekleştirebiliyor.

Genç kullanıcı kitlesine sahip olduğundan, güvenlik konusuna büyük önem veriliyor.

Aslında platform, kullanıcıların güvenliğini sağlamak için çeşitli denetimler ve filtreleme sistemleri kullanıyor. Ayrıca ebeveynler için sunulan kontrol seçenekleri sayesinde de çocuklarının hangi oyunları oynayabileceğini ve kimlerle iletişim kurabileceğini belirleyebiliyorlar.

Roblox nerelerde yasak?

Günümüzde Çin başta olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Kore, Umman ve Ürdün de gibi çeşitli ülkelerde bu oyunu oynamak yasak, tıpkı şu an Türkiye’de olduğu gibi.

Erişim yasağı ile ilgili içeriğimiz: