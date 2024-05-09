Xbox Oyun Stüdyoları'nın patronu Matt Booty, şaka gibi bir açıklama yaptı. Booty, hedeflerinin prestijli ve ödül alan küçük oyunlar yapmak olduğunu belirtti. Burada şaşırtıcı olan şey ise bunu deyip tam da böyle oyunlar yapan Tango Gameworks'ü daha birkaç gün önce kapatmaları.

Microsoft, salı günü tüm oyun dünyasını şok uğratan bir karar vererek masraf azaltma ve çok popüler olma potansiyeline sahip oyunlara odaklanmak amacıyla birden fazla stüdyoyu kapattı. Bunlar arasında Redfall ve Prey geliştiricisi Arkane Austin ve Hi-Fi Rush geliştiricisi Tokyo merkezli Tango Gameworks de yer alıyordu.

Tüm bunların ardından Xbox Game Stüdyoları’nın başındaki isim Matt Booty, şirkettekilere bir açıklama yaptı ve departmanının gelecek hedefleri hakkında konuştu. Burada söylediği bir şey ise gerçekten şaka gibiydi.

Booty, başarılı küçük oyunlara ihtiyaçları olduğunu söylüyor

Yöneticinin Xbox çalışanlarıyla yaptığı toplantıda kullandığı ifadeler şu şekilde: “Bize prestij ve ödül kazandıracak daha küçük oyunlara ihtiyacımız var.” Bu şirket içi açıklamaya The Verge tarafından ulaşıldı. Burada şaşırtıcı olan şey, ödül kazandıracak başarılı oyunları hedefliyoruz deyip daha birkaç gün önce Tango Gameworks’ü kapatmaları. Tokyo merkezli şirketin geliştirdiği Hi-Fi Rush, tam olarak bu tanıma uyan bir oyun.

Birkaç gün önce kapatılan Tango Gameworks’ün Hi-Fi Rush’ı da tam olarak böyle bir oyundu

Ocak 2023’te piyasaya sürülen ve ilk günden Game Pass’e eklenen Hi-Fi Rush, ritim tabanlı bir aksiyon oyunuydu. Yapım, çok kısa sürede oyuncuların ve eleştirmenlerin beğenisini topladı ve dört ayda 3 milyon oyuncuya ulaştı. PS2 zamanlarını andıran kendine has animasyonu ve müzikleri de övgülerin odağıydı. Hatta hem The Game Awards’ta hem de BAFTA’da ödül almayı bile başardı.

Kısacası Hi-Fi Rush, tam olarak Booty’nin bahsettiği prestijli, popüler ve ödül alan ve “küçük” olarak nitelendirilebilecek bir oyundu. Üstelik Microsoft’un kendisi de bunu açıkça belirtiyor ve yapımı “Xbox hiti” olarak nitelendiriyordu. Xbox’ın pazarlama bölümünden Aaron Greenberg, Hi-Fi Rush’ı “beklentiler açısından çığır açan ve oyuncularımız için tüm önemli unsurları içeren” bir yapım olarak nitelendirmişti. Kısa bir süre önce PlayStation 5’e geldiğini bile görmüştük. Oyun, orada da popüler olmayı başarmıştı.

Ancak şirket, bu başarılı oyunu geliştiren stüdyoyu herhangi bir düzgün neden vermeden kapatma kararı aldı. Xbox patronu Phil Spencer, sürekli olarak stüdyoların alışılmışın dışında oyunlar yapmasının Xbox için çok önemli olduğunu vurguluyor, bu tarz stüdyoları hep destekleyeceklerini söylüyordu. Maalesef bu pek de doğru çıkmadı.

Tango Gameworks’ün Hi-Fi Rush dışında Ghostwire: Tokyo, çok sevilen korku oyunu serisi The Evil Within gibi yapımların da arkasında olduğunu belirtelim.