Çin hükûmetinin kripto para birimleriyle bağlantılı tüm finansal faaliyetleri yasa dışı ilan etmesinin ardından kripto para borsaları Çinli kullanıcıları sistemlerinden yasaklamaya başladı. Bahsi geçen kararı alan borsalardan sonuncusu ise Singapur merkezli KuCoin oldu.

Çin hükûmeti, son aylarda kripto para birimlerine ve borsalarına karşı sert önlemler almakta. Bahsi geçen önlemlere kripto para işlemlerinin güvenilir olmadığı gerekçe gösterilse de bu hamlelerin ardında yatan sebebin hükûmet destekli kripto para birimine yol açmak olduğu iddiası da var.

Hükûmetin aldığı bu önlemleri takiben kripto para borsaları da Çin'de bulunan kullanıcılarını sistemlerden yasaklamaya başlamıştı. Bu yasaklamayı gerçekleştiren son borsa ise Singapur merkezli, KuCoin adlı kripto para borsası oldu.

Borsalar hükûmetin kararlarına uymaya çalışıyor

Kripto para borsası KuCoin, bugün yaptığı açıklama ile Çin anakarasında bulunan tüm kullanıcılarının 31 Aralık’a kadar paralarını platformdan çekmesi gerektiğini duyurdu. Şirket bu kararının ardındaki neden olarak yeni düzenleyici önlemlere uyma çalışmalarını gösterdi.

Karara göre tüm Çinli müşteriler tasfiye edilecek. Bilindiği üzere Çin’de kripto para birimleriyle bağlantılı tüm finansal faaliyetler yasa dışı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle borsalar da bu kapsamda kararlar almaya devam ediyor.

Geçen hafta da önde gelen kripto borsalarından biri olan Huobi, yıl sonuna kadar tüm Çinli kullanıcıların hesaplarını kapatacağını duyurmuştu.

Yasaktan etkilenen tüm kullanıcılar KuCoin’den konuyla alakalı bilgilendirme (son tarih, ne yapılması gerektiği vs.) e-postaları almaya devam edecek.