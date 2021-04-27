Hükümetin kripto para piyasalarına ilişkin düzenlemesiyle ilgili bazı açıklamalar yapıldı. Üst düzey bir isim tarafından Bloomberg'e yapılan açıklamalara göre Türk hükümeti, kripto para piyasaları için birkaç ana husus üzerinde duruyor. Bu hususlar, yatırımcıyı koruyacak türden.

Son dönemlerin en çok konuşulan yatırım araçlarından bir tanesi haline gelen kripto paralar, kısa bir süre önce Türk hükümetini de harekete geçirdi. Geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete'de yayımlanan bir genelge ise hükümetin kripto varlıklarla ilgili ilk adımı olarak nitelendirildi. Bu genelgeye göre Bitcoin ve diğer kripto para birimleri, bir ödeme aracı olarak kullanılamayacaktı.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Türkiye'deki paranın bir numaralı ismi olan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kripto paralarla ilgili düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamalardan bahsetmiştik. Bu açıklamalara göre ilgili düzenleme, birkaç hafta içerisinde tamamlanmış olacak. Şu an için düzenlemeye ilişkin detaylar bilinmiyor olsa da Bloomberg'de yer alan bir haber, kripto para piyasalarını etkileyecek düzenlemenin ne gibi hususlar içerebileceğini gözler önüne seriyor.

Düzenlemeyle ilgili farklı alternatifler üzerinde duruluyor

Bir üst düzey yetkili tarafından yapılan açıklamalara göre hükümet yetkilileri, birkaç alternatif üzerinde duruyorlar. Bunlardan ilki, kripto para borsalarına Takasbank benzeri bir kurum oluşturarak, Türkiye'de hizmet veren kripto para borsalarının işlemlerini sınırlamak. Bu borsalar, vatandaşın yalnızca alım satım yapmasını sağlayıp, farklı tasarruflarda söz sahibi olamayacaklar. Böylelikle vatandaşın yatırımı korunmuş olacak.

Bununla birlikte, Türk hükümetinin önemsediği konulardan bir tanesi de sermayelerle ilgili. Özelikle de geçtiğimiz hafta yaşanan THODEX, VeBitcoin ve Sistemcoin gibi kripto para borsalarının batması üzerine, bu tür oluşumların çok küçük sermayelerle kurulabileceği gerçeğini açığa çıkardı. İşte hükümet yetkilileri, bu konuyla ilgili de sert adımlar atarak bir borsanın kurulabilmesi için neredeyse bir banka kadar sermayesi olması gerektiğini şart koşmaya çalışıyor. Hatta bu konuda bankaların da kripto para al sat işlemine olanak tanıyabileceği ifade ediliyor.

Hükümetin kripto para birimleriyle ilgili düşünceleri yalnız bunlarla sınırlı değil. Yine THODEX örneğinde gördüğümüz gibi bu denli kompleks bir yapının ardındaki isim, eğitim düzeyi lise terk olan birisiydi. Üst düzey yetkiliye göre hükümet, bu konuda da net olmak ve önüne gelen herkesin borsa kurmasını engellemek istiyor. İşte bu yüzden de konuyla ilgili olarak eğitim seviyesi şartı benzeri durumların oluşturulabileceği ifade ediliyor.

Konuyla ilgili yapılan son açıklamalarda, düzenlemenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Yani bu konuyla ilgili resmi bir gelişmenin olması için ancak ve ancak hükümet yetkililerinden bir açıklamanın yapılması gerekiyor. Ancak Bloomberg'e konuşan üst düzey yetkili de konuyla ilgili önemli ipuçları veriyor ve önümüzdeki günlerde nelerle karşılaşabileceğimizin kısa bir özetini geçiyor.