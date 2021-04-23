MB Başkanı: Kripto Para Düzenlemesi 2 Hafta İçinde Yapılacak

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, konuk olduğu bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu, kripto para düzenlemesinin 2 hafta içinde yapılacağını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TRT Haber, CNN Türk ve A Haber tarafından düzenlenen ortak canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Merkez Bankası'nın rezervlerinden pandemi şartlarına kadar birçok konuda konuşan Kavcıoğlu, kripto para piyasaları hakkında da dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Şahap Kavcıoğlu'nun kripto paralara ve bu varlıkların düzenlenmesine ilişkin yaptığı açıklamadan öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Birkaç ülke tamamen yasakladı. Çin'de bu mümkün. Sadece yasaklayarak bu işi halletme şansınız yoktur. Bizim yaptığımız düzenleme, bu platformlara aracılık eden, ödeme yapan kuruluşlarının altyapıları çok sağlam olmadığı için bu tür ödemeleri bankalar aracılığıyla yapın dedik."

Kripto paralara yönelik belirli normların belirleneceğini söyleyen Kavcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Belli normlar, kurallar belirliyoruz. Sermaye artırımı olabilir, sermaye yeterlilik gibi kriterler belirlenebilir. Üzerinde çalışıyoruz. İki şey yaptık: Bir, kripto parayla elbise vb. alımını yasakladık. İkincisi ödeme kuruluşlarının bu işe aracılık etmesini yasakladık."

'Kripto para konusunda 2 hafta içinde düzenleme yapılacak'

Kripto paraların bir tanımı olmadığını, nerede ve nasıl saklanacağına dair bilgilerin muğlakta kaldığını belirten Kavcıoğlu "Daha geniş bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Bir kere tanımı yok. Bu bir varlık mı, mal mı, nerede saklayacaksınız? Bunların hepsi çok muğlak. Bunlarla ilgili düzenlemeler yapılırken sıkıntılı durumlar var. 2 hafta içerisinde düzenlemeler sanırım bir noktaya gelecek" ifadelerini kullandı.

Kripto kanalı üzerinden müthiş bir para trafiği olduğuna da dikkat çeken Merkez Bankası Başkanı, "Şu an kripto para kanalıyla bizi çok rahatsız eden bir para çıkışı var. Giden paranın nereye, kime gittiğini bilmiyorsunuz. Çin yasakladı, Hindistan yasakladı. Biz 1-2 hafta içerisinde bir noktaya getireceğiz düzenlemeyi" dedi.