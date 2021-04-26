Ekonomi profesörü Özgür Demirtaş, Twitter'dan Türkiye'deki kripto para borsalarına ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Ülkemizde çok sayıda borsanın olduğunu söyleyen Demirtaş, bunları birer el bombasına benzetti. Profesör, yatırımcılara bir de tavsiyede bulundu.

Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli ekonomi profesörlerinden Özgür Demirtaş, zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündem olmayı başarıyor. Özellikle de en iyi bildiği alanla ilgili, yani ekonomiyle ilgili söylemleriyle dikkat çeken Demirtaş, bir süredir kripto paralarla ilgili de çok önemli açıklamalarda bulunuyor. Dün bu konuyla ilgili Twitter'da görüşlerini dile getiren Demirtaş, yaptığı bu açıklamalarla resmen nokta atışı bir tespit gerçekleştirmiş oldu.

Gündemi takip eden okurlarımızın çok iyi bildikleri üzere Türkiye, birkaç gündür yerli kripto para borsalarında yaşanan dolandırıcılık olaylarını konuşuyor. Bu bağlamda önce THODEX, bunun hemen ardından da VeBitcoin isimli borsalar, işlemleri durdurarak yatırımcısını mağdur etti. VeBitcoin için işler biraz daha iyi olsa da THODEX'in CEO'su yurt dışına kaçarak, şu sıralar kendisini bir dolandırıcı olarak göstermeye devam ediyor. İşte Demirtaş da tam olarak bu hususlara parmak basıyor.

"Türkiye'de bir iki kripto borsası dışında borsanın olması mantıklı mı?"

Ekonomi profesörü, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda Türkiye'de çok sayıda yerli kripto para borsasının olmasının pek de mantıklı olmadığını söylüyor. Bunların bir el bombası olduğunu ifade eden Özgür Demirtaş, dolandırıcılar tarafından kurulan borsaların işini iyi yapan kimseleri de zan altında bırakacağını belirtiyor.

Özgür Demirtaş, kripto para yatırımcılarına da konuyla ilgili bir tavsiye veriyor. Bu tavsiyeyi THODEX üzerinden vermeyi tercih eden ekonomi profesörü, güzel kadınların, lüks araçların, ünlü reklam yüzlerinin ve siyasetçilerin kullanıldığı borsalardan uzak durulması gerektiğini ifade ediyor. Bunlara ek olarak Türkiye'deki adı sanı duyulmuş birkaç borsadan başka birine yaklaşmamanın ya da küresel çapta hizmet veren borsaları tercih etmenin, yatırımcıların güvenliği için büyük bir önem arz ettiğini söylemek gerekiyor.