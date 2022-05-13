Kripto Madencilerinin Ekran Kartı Talebinde Düşüş Görüldü

Teknoloji devi Asus, oyunseverleri mutlu edecek açıklamalarda bulundu. Dev şirket, kripto para madencilerinin ekran kartı taleplerinin azaldığını ve piyasanın normalleşmeye başladığını aktardı.

Kripto para madenciliğinin gittikçe yaygınlaşması, madencilerin ekran kartlarına yönelmesine sebebiyet vermişti. Bu durum da dünya çapında ekran kartı stoklarını zor duruma sokuyor ve oyunseverleri üzüyordu. Şimdi ise dev bilgisayar üreticisi Asus, bu konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Masaüstü bilgisayar sevkiyatlarının %10, anakart ve ekran kartı sevkiyatlarının ise %10-15 ila düşmesini beklediğini belirten Asus, yaptığı yeni açıklamalarda kripto madencilerinin kartlara olan talebinin gittikçe azaldığını kaydetti.

“Kripto madencilerinin talebinin azalması pazarı normalleştiriyor”

The Register’ın haberine göre teknoloji devinin CEO’larından olan S.Y. Hsu, şirketin ilk çeyrek kazançları ile ilgili toplantısında oyunseverlerin dikkatini çekecek açıklamalarda bulundu. CEO, kripto madencilerinin talebindeki düşüş ile ilgili konuştu. Hsu, Bitcoin’den sonra dünyanın en popüler ikinci kripto para birimi olan Ethereum’un GPU tabanlı madencilikten uzaklaşmaya başlamasının bu düşüşe neden olduğunu aktardı.

Hsu açıklamalarında, “GPU sevkiyatlarında kripto para madenciliği için talebin azalması, ekran kartı pazarının normalleşmesine neden oluyor” ifadelerini kullandı. Bu düşüşün, küçük de olsa son zamanlarda yaşanan düşüşten kaynaklı olabileceği ifade ediliyor. Bunun yanı sıra Ethereum’un, aşırı işlem gücü gerekliliğine dayanan proof-of-work yöntemi yerine dijital varlık sahipliğine dayanan proof-of-stake yöntemine geçmeye başlamasının da bu düşüşe katkı sağladığı aktarılıyor.

Mevcut madencilik tesislerinin nakit elde etmek için donanımlarını satmaya başlayabileceği de gelen haberler arasında. Bunun da daha ucuz, ikinci el ekran kartlarının piyasaya girmesine neden olabileceği belirtiliyor. Tabii, madencilik için ne kadar yoğun çalıştıkları göz öne alındığında bu donanımları satın almanın biraz riskli olabileceği de söylenebilir.

Ek olarak son zamanlarda GPU pazarında önemli gelişmelerin görüldüğü, ekran kartlarının raflarda liste fiyatına yer almaya başladığı aktarılıyor. Biz de sizlerle geçtiğimiz haftalarda paylaştığımız bir haberimizde dünyada ekran kartı fiyatlarının düşüşte olduğunu aktarmıştık. Ancak sayılar incelendiğinde döviz kurundaki artış sebebiyle ülkemizde böyle bir düşüşün yaşanmadığı, hatta fiyatların arttığı görülmüştü.