Ekran kartı fiyatları tüm dünyada düşmeye devam ederken, enflasyon ve döviz kurunun etkisini hisseden Türkiye'de durum ne? Gelin, verilerle açıklayalım.

Koronavirüsün etkisiyle birlikte gelen önlemlerden dolayı tüm dünyada çip üretimi durma noktasına gelmişti. Bunun sonucunda bilgisayar bileşenlerinin de içinde olduğu pek çok ürün ve sektörde çip sıkıntısı yaşanmış, üretim aksamıştı. Bu ürünlerden birisi de elbette ekran kartlarıydı.

Hem kripto para madencilerinin hem de çip krizinin etkisiyle ekran kartlarının satışta olan stokları uzunca bir süre sıfırlanmıştı. Ekran kartı stokları için canlı takip platformları açılmış, stok gelmesiyle kartlar saniyeler içinde tükenmişti. İşin kötü yanı, arzın talebi karşılayamamasıyla ekran kartı fiyatları da liste fiyatlarının %50’den fazla oranlarda üzerine çıkmıştı. Fakat en sonunda birkaç haftadır bu konuda iyi haberler gelmeye başladı.

Ekran kartı fiyatları dünyada düşüyor:

The Verge

Ekran kartı fiyatları, geçtiğimiz aylara göre düşüşünü sürdürmeye devam ediyor. The Verge tarafından derlenen veriler, kart fiyatlarının özellikle ocak ayından bu yana ciddi oranda düştüğünü gözler önüne seriyor. Örneğin NVIDIA’nın en baba ekran kartlarındna RTX 3090, ocak ayında 2.609 dolardan satılırken bu fiyat, bu ay içinde 1.837 dolara kadar geriledi.

Tabii ekran kartı fiyatları halen listelenen fiyatlarına kadar düşemedi. Aynı örnek üzerinden gitmek gerekirse RTX 3090, normal şartlarda 1.499 dolarlık fiyat etiketiyle satılmalıydı. Fakat arada halen neredeyse 400 dolarlık, yani %25’lik bir fark bulunuyor. Peki aynı fiyat düşüşü ülkemizde de görüldü mü?

Türkiye'de düşüş var mı?

Hayır. Ekran kartı fiyatlarının zirve yaptığı Mart 2021 dönemini bile ele aldığımızda, döviz kurundaki astronomik yükselişten dolayı Türkiye’de ekran kartı fiyatları ucuzlamadı, aksine pahalandı. O dönemin fiyatlarını baz alarak 4 Nisan 2021’de yayımladığımız yazımızda ekran kartı fiyatlarının satış fiyatları ve ikinci el fiyatları şu şekildeydi:

Bu grafiği baz alarak yurtdışıyla aynı örnek üzerinden, RTX 3090 üzerinden gidelim. Mart 2021’de 14.400 TL’lik liste fiyatı olan ve 35.499 TL’ye satılan RTX 3090, bugün ortalama 40.000 TL’ye satılıyor. Yani ekran kartının fiyatı, stoğun en az olduğu döneme göre bile 5 bin TL daha artmış durumda.

Akakçe

Öte yandan döviz kuru karşılaştırması yaptığımızda, bu zammın kurdan kaynaklandığını net bir şekilde görebiliyoruz. Hatta öyle ki, döviz kurundaki artış yaşanmamış olsaydı ekran kartı fiyatlarının tıpkı küreselde olduğu gibi düştüğünü görebilirdik…

Mart 2021 dolar kuru: 7,21 TL – 8,26 TL

20 Nisan 2022 dolar kuru: 14,66 TL (8,26 TL’ye göre %77 artış)

Aynı dönem ile bugün arasında ekran kartı fiyatlarındaki fark (NVIDIA GeForce RTX 3090): Mart 2021: 35.499 TL Bugün: 40.000 TL (%12,67 artış)

