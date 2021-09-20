Görünen o ki Apple şu sıralar davalara doymuyor. Teknoloji devine bir dava da indirdiği kötü amaçlı bir uygulama yüzünde kripto paralarının çalındığını iddia eden bir kripto yatırımcısından geldi.

Bir kripto yatırımcısı, App Store’dan indirdiği kötü amaçlı bir uygulama yüzünden kripto para birimlerinin çalınması üzerine Apple Inc.’e karşı toplu dava açtı.

Davacı; Apple'ın, uygulamanın kötü amaçlı olduğunu bildiği halde bu konuda hiçbir önlem almadığını iddia ediyor.

Mali bilgilerinin ele geçirildiğine dair bilgilendirilmemiş:

ABD’nin Maryland eyaletinde yaşayan ve tam zamanlı bir siber güvenlik BT uzmanı olan Hadona Diep, Apple’a dava açtı. Şirketin suçtan haberi olduğu halde App Store’da “kötü amaçlı bir uygulama”ya yetki verdiğini öne süren Diep, buna ek olarak şirketi mali bilgilerinin ele geçirildiğini kendisine ve diğer sınıf üyelerine bildirmemekle suçluyor.

Davada, “Davacı, Apple’ın uygulamaları App Store’da izin vermeden önce kapsamlı bir şekilde incelediğini bildiği veya en azından bildiğini düşündüğü için Toast plus olarak bilinen uygulamayı Apple App Store’dan Mart 2020’de ya da o civarlarda telefonuna indirdi. “ ve “Toast Plus, isimleri benzer olan ve App Store’daki uygulama için kullanılan logo aynı veya neredeyse aynı olduğu için tanınmış bir kripto para cüzdanı olan Toast Wallet cüzdanının bir versiyonuydu. “ ifadelerine yer veriliyor.

Dava da ayrıca Ocak 2018’de davacının, kripto borsası Bittrex’ten Rippex adlı güvenli bir kripto cüzdanına yaklaşık 474 XRP aktardığı; ancak bundan bir ay sonra Rippex’in kapanması üzerine davacının güvenli cüzdan aracılığıyla coinlerine eriştiği ve “özel XRP anahtarını veya bir tohum ifadesini 2021’de Toast Plus’a bağladığı. “dan bahsediliyor.

Dava dokümanında, “Davacı, XPR’yi bir yatırım olarak tutmayı ve aktif olarak ticaret yapmamayı amaçladığından, tohum ifadesini girdikten sonra Toast Wallet Plus uygulamasını kontrol etmedi. Davacı, Ağustos 2021’de Toast Plus’taki hesabını kontrol etti ve cüzdanında XPR olmadığının yanı sıra hesabının 3 Mart 2021’de “silindiğini” keşfetti" ifadeleri geçiyor.

Uygulama, bir dizi yasayı ihlal ediyor

Bunun üzerine konuyu araştırmaya başlayan Diep, Toast Plus’ın aslında meşru Toast Wallet uygulamasının bir versiyonu değil de, “Bunun yerine tüketicilerin kripto para birimini elde ederek yalnızca kripto para birimini çalmak amacıyla oluşturulmuş bir ‘sahtekarlık’ veya ‘kimlik avı’ programı “ olduğunu keşfetti.

Davacı; Apple’ın Bilgisayar Dolandırıcılığı ve Kötüye Kullanımı Yasası, Elektronik İletişim Gizliliği Yasası, Maryland Kişisel Bilgilerin Korunması ve Tüketicinin Korunması Yasaları ve her bir eyaletin Kişisel Bilgilerin korunması ve Tüketicinin Korunması Yasaları dahil olmak üzeri bir dizi yasayı ihlal ettiğini iddia ediyor.

Diep, “yasaların izin verdiği ölçüde” kendisine ve sınıfına “yasal, fiili veya tazmin edici zararların ödenmesini “ ve ayrıca “sınıf temsilcisi olarak hizmet etmek için makul tazminat” ve “mahkeme öncesi ve sonrası yasal oranda faiz” dahil olmak üzere “ mahkemenin adil ve uygun gördüğü herhangi bir ek yardım” talep ediyor.

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