Washington Post'un düzenlediği bir etkinliğe katılan SEC Başkanı Gary Gensler, kripto para birimlerini topa tuttu. Kripto paraların ömrünün uzun vadeli olmadığını söyleyen Gensler, stabil kripto para birimlerini poker fişlerine benzetti.

Son yılların en tartışmalı yatırım araçlarından olan kripto paralarla ilgili yeni bir açıklama, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler tarafından yapıldı. Blockchain ve kripto para teknolojilerini anlamadığını düşündüğümüz Gensler, piyasadaki "stabil" kripto paraları poker fişlerine benzetti.

ABD'nin köklü gazetelerinden Washington Post'un düzenlediği bir etkinliğe katılan Gary Gensler, kripto para birimlerini uzun vadeli olarak görmediğini belirtti. Kripto paraları "son derece spekülatif bir varlık sınıfı" olarak nitelendiren SEC Başkanı, güçlü bir gözetim olmadığı takdirde insanların zarar göreceğini beyan etti.

"Tarih bize aksini söylüyor"

Yaptığı açıklamalarda "Beş veya altı bin özel para biçimi için uzun vadeli bir uygulanabilirlik olduğunu düşünmüyorum. Tarih bize aksini söylüyor. Bunun etrafında bir yatırımcı koruma rejimi olmasının faydalı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullanan Gary Gensler, kripto para birimlerine sıcak bakmadığını açıkça belirtmiş oldu. Bu noktada, hiçbir bilinçli yatırımcının binlerce kripto paranın tümünü de önemsemediğini açıkça belirtmek gerekiyor. Yani piyasadaki kripto para birimlerinin çoğunun uzun ömürlü olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek.

Gary Gensler, stabil kripto para birimleriyle ilgili ise şu ifadeleri kullandı: Stabil coinler şu anda kumarhanedeki poker fişleri gibi hareket ediyorlar. Güçlü bir gözetim olmaz ise insanlar zarar görür.