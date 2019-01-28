Tamamen-fotonik kuantum tekrarlayıcılar, daha hızlı ve daha güvenli geleceğin temelini oluşturacak güce sahip.

Mühendisler ve araştırmacılar, geleceğin kuantum internetinin üstünde yükseleceği teknolojiyi tanıttılar. Toronto Mühendislik Fakültesi’nden Profesör Ho-Kwong Lo ve ekibi, tamamen-fotonik kuantum tekrarlayıcılar için anahtar bir bileşenin prototipini geliştirmeyi başardı.

Kuantum internet, bilişim teknolojileri arasındaki en önemli hedef olarak kabul görüyor. Bu yöntem sayesinde, en azından teorik olarak güvenlik ve bağlantı yöntemleri artmış olacak.

Bu amaçla da araştırmacılar, kuantum teknolojisinin imkanlarını kullanarak -varsayımsal olarak- kırılması imkansız güvenlik sistemleri sağlayan kuantum anahtar dağıtımı (QKD - Quantum Key Distribution) teknolojisini geliştirmeye çalışıyor. QKD, sistemin durumunu ölçmenin ya da sistemin durumuna bakmanın sistemde düzensizlik yaratması ilkesinden faydalanıyor. Bu nedenle de herhangi bir üçüncü parti müdahale anında iz bırakacak ve herhangi bir veri kaybı olmadan önce o kişilerin erişimi engellenebilecek.

Bu sistem şimdiye kadar küçük ölçekli cihazlarda işe yaradı. Lo ve ekibi ise bu verilerin uzun mesafede zarar görmeden taşınmasını sağlamaya çalışıyor. Işık, fiber optik kabloda ilerlerken zarar görebildiği için bu süreç biraz sıkıntılı. Bu nedenle de hat üzerinde tekrarlayıcıların olması gerekiyor. Bu tekrarlayıcılar sinyalleri güçlendirip arttırıyor.

Kuantum söz konusu olduğunda ise durum daha farklı. Bir defa kuantum tekrarlayıcıları neredeyse mutlak sıfır noktasında çalışan cihazlar. Bu cihazların ne kadar hassas ve kadar pahalı oldukları da bilinen bir şey.

Lo ve ekibi, Japonya’dan Osaka Üniversitesi, Toyama Üniversitesi ve NTT adlı şirketle işbirliği yaparak geliştirdikleri prototipin çalıştığını ispatlayan konsept çalışmayı yayımladı. Makale, Nature Communications dergisinde yer aldı.

Yeni sistemin ise “Zamanda geriye dönük Bell ölçümü yapmayı sağlayan uyumlanabilir, tamamen-fotonik tekrarlama teknolojisi” kullandığı açıklandı. Bu sistem sayesinde tekrarlayıcılar oda sıcaklığında bile rahatça görev yapabilecek. Lo, geleceğin internetinin tamamen ışık üzerine inşa edileceğine ve araştırmalarının da bu yolda ilk adımları atmayı sağladığına inanıyor.