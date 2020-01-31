Dünya’nın dört bir tarafından bir araya gelen bilim insanları, küfür eden insanlar hakkında bir çalışma gerçekleştirdiler. Çalışmanın sonuçları, küfür eden insanların başkalarını aldatma eğilimlerinin çok düşük olduğunu gösteriyor.

Küfür etmek, bir bütün olarak toplumun ayıplanan davranışlar listesinin üst sıralarında duruyor. Yapılan yeni bir çalışma ise küfür eden insanların, ayıplanması gereken bir davranış sergilemekten öte sosyal ilişkilerinde daha güvenilir insanlar olduklarını gösteriyor.

Hollanda’da bulunan Maastricht Üniversitesi, Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Cambridge ve Stanford Üniversitesi’nden bilim insanlarının bir araya gelerek oluşturdukları bir araştırma ekibi, küfür eden insanlar hakkında bir çalışma gerçekleştirdi.

Dünyanın dört bir tarafından bilim insanlarının bir araya gelerek oluşturduğu araştırma ekibi, küfür eden insanların kişisel olarak daha düşük aldatma seviyelerine sahip olduğunu gösterdi. Aynı çalışma, küfür eden insanların yüksek bir dürüstlük seviyesine sahip olduklarını da ortaya çıkardı.

Küfür eden insanlar etmeyenlere göre daha dürüst oluyorlar

Küfür eden insanlar hakkında yapılan çalışmanın sonuçları, bu insanların öfkelerini bir dizi müstehcen kelime ile attıkları için kimseye zarar vermeyeceklerini gösteriyor. Küfür ederek rahatlayan bu insanlar, daha dürüst ve güvenilir insanlar haline geliyorlar. Küfürün, temelde bir kişinin duygularının dürüst bir şekilde temsili olduğu düşünülürse; küfür eden insanların daha dürüst olmasını beklemek çok da yanlış olmayabilir.

Daha önce yapılan başka çalışmalar da küfür etmenin, ağrı kesici etkisi olduğunu ortaya koymuştu. Gerçekleştirilen son çalışma ile küfür eden insanların daha dürüst ve güvenilir olduğunun ortaya çıkarılması, belki de küfür hakkında olan düşüncelerin değişmesine neden olabilir.