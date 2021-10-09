Kulak İçi Kulaklıkları Uzun Süre Kullanmak Zararlı

Yapılan araştırmalara göre son zamanlarda gittikçe daha çok yaygınlaşan kulak içi kulaklık kullanımı, uzun seanslarda büyük sorunlara yol açabilir. Bilgiler, kulak kiri olarak andığımız ve doğal bir temizleyici olan serumenin bu gibi ürünlerin kullanımından kötü etkilendiğini gösteriyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kullandığımız aletlerin boyutu küçüldü ve bu sayede giyilebilir teknoloji alanı oldukça büyük oranda gelişme gördü. Burada akıllı saat ve gözlüklerin dışında en çok dikkat çeken ürünlerden biri de kulak içi kablosuz kulaklıklar oldu. Özellikle Apple’ın AirPods ürünleri, bu alan için dönüm noktası oldu diyebiliriz.

Söz konusu ürünlerle birlikte diğer firmalar da kulaklık dünyasına yoğunlaştı ve benzer ürünler ortaya koydu. Tüketiciler de doğru orantılı olarak kablo derdi bulunmayan bu ürünlere yönelince kulak içi kulaklık kullanımı dünya genelinde büyük ölçüde arttı desek hatalı sayılmayız. Peki bu kulaklıkların uzun süreli kullanımlarda ne gibi senaryolar ortaya koyabileceğini hiç düşündünüz mü?

Serumenin doğal döngüsüne zarar veriyor:

Bilgilere göre kulaklıkların uzun süreli kullanımı, kulak kiri olarak bildiğimiz serumenin doğal döngüsüne zarar veriyor. Doğal döngüye biraz değinecek olursak serumen, kulaklarımız için koruyucu bir görev üstleniyor. Enfeksiyonları engelleyip; böceklere, bakterilere ve suya karşı koruma sağlayan serumenin doğal olarak kulağın dışına doğru bir hareketi var.

Bu da topladıklarını kendi kendine vücuttan atabilmesine imkân tanıyor. Dışarı çıktığında ise düşüyor. Kulağa pek çekici gelmese de serumen bu bağlamda oldukça kritik bir rolü üstlenip koruyucu eylemleri otomatik olarak gerçekleştiriyor. Kilit nokta da burada. Dışarıdan herhangi bir müdahalenin bulunmaması gerekiyor.

Kulaklıklar uzun seanslarda bu işlemleri zorlaştırıyor:

Normal şartlarda kulaklık kullanımı, serumen için bir risk oluşturmuyor fakat seanslar uzadıkça sorunlar da ortaya çıkıyor. Uzun süreli veya yüksek sesle kulaklık kullanımının ortaya koyabileceği söz konusu sorunlar ise şu şekilde:

Serumene baskı uygulanır ve bu sayede daha az sıvı olan serumenin vücuttan atılması zorlaşır

olan serumenin vücuttan atılması Serumenin birikmesine yol açar ve vücut, buradaki iltihabı engellemek için beyaz kan hücreleri gönderdiğinde bölgede daha çok şey birikir .

yol açar ve vücut, buradaki iltihabı engellemek için beyaz kan hücreleri gönderdiğinde bölgede . Hava akışı kötü etkilenir ve bu sayede yine serumen birikimi görülür.

görülür. Kulakta ter ve nem biriktiğinde bakteriyel enfeksiyonlara davetiye çıkarılır

davetiye çıkarılır Serumenin doğal çıkış yoluna engel konulmuş olur ve bu da kulakta daha fazla serumen oluşmasına yol açar.

serumen oluşmasına yol açar. Düzenli olarak temizlenmezse kulak hijyeni azalır

azalır Yüksek sesli içerikler dinlendiğinde duyma konusunda sorunlar yaşanır

Kulak üstü kulaklıklar her ne kadar daha güvenli gibi görünse de kulağı tamamen açık bırakmak kadar işlevsel olmadığı söyleniyor. Kulak çöpleri de iyi bir çözüm gibi görünse de uzmanlar, bu nesnelerin serumeni geri itebileceğini söylüyor. Yani kulak, kendi kendini temizleyen bir yapıya sahip olduğundan sürece müdahale etmek akıllıca olmayacaktır.

Son olarak bu senaryoların gerçekleşmesi için uzun süre kulaklık kullanmanız gerektiğini belirtelim. Yüksek sesin de oldukça kötü etkiler ortaya çıkaracağı senaryolar konusunda eğer kulaklıkla uzun saatler bir kullanıcı değilseniz endişelenmenize gerek yok diyebiliriz.