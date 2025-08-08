ChatGPT'yi aktif olarak kullanan pek çok kullanıcı, OpenAI'ın GPT-5 ile geçtiği yeni sistemi ve GPT-5'in kapasitesini eleştirmeye başladı. İşte yeni modele en çok gelen eleştiriler!

OpenAI, geçtiğimiz gün merakla beklenen yeni yapay zekâ modeli GPT-5’i duyurdu. Şirketin CEO’su Sam Altman, canlı yayında yeni modelin birçok özelliğini göstermiş olsa da bu özellikler kullanıcı tarafında istenen karşılığı bulamamış gibi görünüyor. Gerek sosyal medyada gerek Reddit’te kullanıcılar yeni GPT-5’i pek beğenmemiş durumda.

Reddit’te “GPT-5 korkunç” başlığı altında gün içinde binlerce kişi memnuniyetsizliklerini paylaştı. Bazı kullanıcılar yeni modelin önceki sürümlerden daha kötü olduğunu söylerken, bazıları da “Eski sürümleri geri getirin” diye yakındı. ChatGPT Plus aboneleri de yeni modelin kullanımını sınırlayan mesaj kotasından ve daha önce erişebildikleri farklı yapay zekâ modellerine artık ulaşamamalarından şikâyetçi.

Kullanıcıların en büyük şikâyeti "tek model altında birleşilmiş" olması

Sam Altman ise GPT-5’i büyük bir devrim olarak lanse ediyor ve eski modellere ihtiyaç olmadığını, yeni modelin eski modelin tüm özelliklerini tek çatı altında kapsadığını söylüyor. Yine de kullanıcılar yeni modelin önceki varsayılan modelin yalnızca biraz geliştirilmiş hâli olduğunu düşünüyor.

Kullanıcıların en çok şikâyet ettiği nokta farklı modellerin kaldırılmış olması çünkü her bir modelin kullanım alanı ve eğitim süreci farklıydı ve her kullanıcı kendi kullanım alanına uygun modeli kullanarak istediği sonuca daha hızlı ulaşabiliyordu. Kullanıcılar şimdi tek modelde birleşildiği için yaptırmak istediği şeyleri anlatmakta ekstra gayret göstermeleri gerektiğini söylüyor.

Peki siz GPT-5'i kullandınız mı? GPT-5'ten memnun musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.