Yeni bir araştırma, telefonlarda en çok kullanılan PIN'leri listeledi. Eğer siz de bu PIN'lerden birini bile kullanıyorsanız mutlaka değiştirmeniz öneriliyor.

Günümüzde her ne kadar parmak izi veya yüzümüzü göstererek telefonlarımızın kilidini açıyor olsak da ikinci bir güvenlik yöntemi olarak PIN kodu yani parolalar kullanıyoruz. Avustralya Yayın Kurumu (ABC), "Have I Been Pwned" adlı güvenlik sitesinin veri tabanında yer alan 29 milyon PIN kodunu inceledi ve ortaya çıkan sonuçlar tedirgin edici.

En yaygın kullanılan PIN kodu şaşırtıcı olmayan bir şekilde 1234. Bu kombinasyon incelenen her 10 PIN'den birinde kullanılıyor. Hemen ardından gelenler ise 0000 ve 1111 gibi tahmin edilmesi kolay, tekrar eden sayılar. İnsanlar genellikle akılda kalması kolay kodları tercih ediyor ancak bu, telefonlarınızı daha savunmasız bir hâle getiriyor.

2580 gibi PIN'ler tahmin edilmesi zor gibi gelebilir ama...

Sıklıkla kullanılan diğer kombinasyonlar arasında 1212, 4444 ve 1342 gibi tekrarlı ya da görsel olarak düzenli dizilimler yer alıyor. Örneğin 2580 gibi bir PIN rastgele görünse de aslında telefon tuş takımında yukarıdan aşağıya düz bir çizgi çizerek elde ediliyor.

Bir başka sık yapılan hata ise doğum yıllarının PIN olarak kullanılması. Örneğin 1986, 2004 ve 2000 gibi yıllar listede üst sıralarda. Ayrıca özel günler de riskli. 2512 (25 Aralık, yani Noel) veya 1225 gibi tarihsel şifreler, kötü niyetli kişiler tarafından kolayca tahmin edilebiliyor.

Dahası, sadece 10 tahmin hakkı olan bir kişi en popüler 50 PIN kodunu sırayla denerse doğru PIN’i bulma şansı %15’e kadar çıkabiliyor. Bu da bir telefonun verileri kilitlenmeden ya da otomatik olarak silinmeden önce kötü niyetli kişinin telefonunuzu açabileceği anlamına geliyor.

En popüler PIN'ler neler?

Listelenen en popüler 50 PIN'e göz atmanız ve bunlardan birini kullanıyorsanız mutlaka değiştirmeniz öneriliyor. Listedeki PIN'ler şu şekilde:

1234 - Popülerlik %9,0

1111 - Popülerlik %1,6

0000 - Popülerlik %1,1

1342 - Popülerlik %0,6

1212 - Popülerlik %0,4

2222 - Popülerlik %0,3

4444 - Popülerlik %0,3

1122 - Popülerlik %0,3

1986 - Popülerlik %0,3

2020 - Popülerlik %0,3

7777 - Popülerlik %0,3

5555 - Popülerlik %0,3

1989 - Popülerlik %0,3

9999 - Popülerlik %0,2

6969 - Popülerlik %0,2

2004 - Popülerlik %0,2

1010 - Popülerlik %0,2

4321 - Popülerlik %0,2

6666 - Popülerlik %0,2

1984 - Popülerlik %0,2

1987 - Popülerlik %0,2

1985 - Popülerlik %0,2

8888 - Popülerlik %0,2

2000 - Popülerlik %0,2

1980 - Popülerlik %0,2

1988 - Popülerlik %0,2

1982 - Popülerlik %0,2

2580 - Popülerlik %0,2

1313 - Popülerlik %0,2

1990 - Popülerlik %0,2

1991 - Popülerlik-%0,2

1983 - Popülerlik %0,2

1978 - Popülerlik %0,2

1979 - Popülerlik %0,2

1995 - Popülerlik %0,2

1994 - Popülerlik %0,2

1977 - Popülerlik %0,2

1981 - Popülerlik %0,2

3333 - Popülerlik %0,2

1992 - Popülerlik %0,2

1975 - Popülerlik %0,2

2005 - Popülerlik %0,2

1993 - Popülerlik %0,2

1976 - Popülerlik %0,2

1996 - Popülerlik %0,2

2002 - Popülerlik %0,2

1973 - Popülerlik %0,2

2468 - Popülerlik %0,2

1998 - Popülerlik %0,1

1974 - Popülerlik %0,1