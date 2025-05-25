realme'nin yeni amiral gemisi telefonu GT7, dünya rekoru kırdı. Cihaz, hiç durmadan 24 saat film ve dizi oynatarak tek seferde en uzun video oynatan telefon oldu.

Akıllı telefon konusunda önde gelen firmalardan biri olan realme’nin en iddialı cihazlarından biri de GT7 serisiydi. Bu serideki telefonlar, özellikle de bataryalarıyla dikkat çekiyordu. Zaten şimdi sizlerle paylaşacağımız başarı da bunu gösteriyor. Öyle ki realme GT7 modeli dünya rekoru kırmayı başardı.

GT7 modeli, tek seferde en uzun video oynatma rekorunu kırdı. Yani hiç durmadan film ve dizi maratonu yapıldı. 23 Mayıs’ta kırılan rekorda cihaz, 24 saat boyunca aralıksız video oynatmayı başardı.

7000 mAh’lik bataryasıyla bu rekoru kırdı

Direkt olarak realme’nin kendisi tarafından düzenlene bu rekor denemesi İtalya’da gerçekleştirildi. Cihaz, 22 Mayıs TSİ 19.30’da video oynatmaya başladı. Öbür gün, yani 23 Mayıs TSİ 19.30’a kadar da hiç durmadan oynatmaya devam edebildi. Bu şekilde de dünya rekoru kırmayı başardı.

realme GT7 modelinin rekoru, 7000 mAh’lik devasa bataryası sayesinde geliyor. Cihaz, aynı zamanda 120W’lık hızlı şarj desteği de sunuyor. Bataryasının batarya sertifikasyon kuruluşu TÜV Rheinland’dan 5 yıldız almayı başardığını da eklemeden geçmemek gerek. Yani kısacası piyasadaki en iyi bataryalı telefonlar arasında üst sıralarda yerini alacak.

realm GT7 serisinin global lansmanı 27 Mayıs 2025 Salı günü Fransa’da gerçekleştirilecek bir etkinlikle yapılacak. Dimensity 9400e, ikili 50 MP kamera gibi özelliklerle gelecek. Cihazın Çin versiyonu nisanda tanıtılmıştı. Global versiyonunun daha farklı özelliklerle geldiğini göreceğiz. Tanıtıldığında tüm detaylarını sizlerle paylaşacağız.