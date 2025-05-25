BTK, telefon çekmemesi konusunda yeni düzenlemelere hazırlanıyor. Buna göre yakında telefonların çekmediği durumlar tespit edildiğinde operatörlere ceza kesilecek.

2025 yılında olsak bile hâlâ telefonun çekmediği durumlarla karşılaşabiliyoruz. “Telefon çekmiyor.” şikâyeti maalesef ülkemizde de çok yaygın. Hâliyle de bu durum tüketicilerin çok sinirini bozabiliyor. Şimdi ise yakında yetkililerden bu konuda bir hamle geleceği duyuruldu.

Açıklamalara göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), mobil haberleşme şebekelerinde kapsama ve hizmet kalitesi için saha ölçüm ağı kurmaya hazırlanıyor. Böylece telefonlar çekmediği bölgelerede detaylı incelemeler yapılabilecekmiş.

Telefonun çekmediği durumlarda operatörlere ceza kesilecek

Taslaktaki bilgilere ölçümler; kırsal yerler, ören yerleri, organize sanayi bölgeleri, tüneller, yollar, demiryolu gibi alanlarda yapılacak. Telefonların çekmediği durumlar tespit edildiğinde ise operatörlere ciddi cezalar kesilecek. BTK’nin, telefon çekmeme konusunda çok fazla şikâyet gelmesinin ardından taslak yönetmelik hazırladığı da aktarılmış.

Cezanın ne kadar olacağı konusunda da bilgi var. Buna göre operatörlerin yeterli kapsamaa alanı hizmeti sunamadığı bölgeler tespit edildiğinde satış gelirinin binde 2’si oranında para cezası kesilebilecek. Ölçüm yapacak firmalar için bir sistem geleceğini de ekleyelim. Bu kapsamda şirketlerin BTK’den yetki belgesi alması gerekecek.

BTK bu düzenlemeler hakkında bir duyuru yaparak kamuoyundan görüş alacağını da açıkladı. Buradan ulaşabileceğiniz duyuruya göre 7 Haziran gününe kadar görüş alınacak. Düzenlemenin diğer detayları, ne zaman yürürlüğe gireceği gibi konularda ise maalesef henüz bilgi yok.