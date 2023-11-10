Kur korumalı mevduat sistemindeki gerileme devam ediyor. Sadece iki buçuk ayda, sistemden 500 milyar TL para çıktı. Hükûmetin KKM'den kurtuluş adımları sonuç veriyor gibi görünüyor.

Hükûmetin 2021 yılında duyurduğu "kur korumalı mevduat" (KKM) sisteminden kurtulmak için attığı adımlar sonuç veriyor gibi görünüyor. Zira Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan güncel verilere göre KKM sisteminden çıkış, son 10 haftalık periyotta 500 milyar lirayı aştı. Açıklanan son verilerle KKM'deki toplam tutar, 2,92 trilyon TL oldu. Bu rakam, 15 Ağustos'ta 3,4 trilyon TL idi.

Tabii KKM'den çıkan para TL cinsinden mevduat hesaplarına aktarılıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre gerçek kişilerin mevduat hesaplarındaki toplam para, 4,7 trilyon liraya kadar yükselmiş durumda. Üstelik mevduat faizlerinin henüz düşük olduğu inanışı da var. Sektör kaynaklarına göre bankaların mevduat hesapları için yüzde 45'e varan faiz oranlarını biraz daha artırması, yatırımcının mevduat hesaplarına dönüşünü hızlandıracak.

KKM'ye yönelik adımlar, yatırımcının sistemden çıkmasına neden oldu

Hükûmet, 2021 yılında bu sistemin ülke ekonomisine faydalı olacağını ve dolarizasyonu düşüreceğini düşünüyordu. Ancak böyle bir şey yaşanmadı. Hatta bu süreçte dolar ve enflasyonda çok ciddi artışlar yaşandı. Nureddin Nebati'nin yerine geçen Mehmet Şimşek ve ekibi de bu sistemi ortadan kaldırmak için bazı adımlar attı. Bankalardan asgari faiz zorunluluğunun kaldırılması ile sistem, teknik olarak sona ermiş oldu. İşte sistemden çıkışın nedenleri de tam olarak bu.

KKM'den çıkış tam gaz devam ediyor olsa da bunun Türkiye'ye bedel ödetmeye devam ettiğini söylemek gerek. Ekonomistlere göre KKM sistemi öldürülmüş olsa bile hazineye yük olmaya devam ediyor. Bunun nedeni ise geçmişteki uygulamalar. Vatandaşın dolardan uzaklaşıp KKM'ye döneceğini düşünerek atılan adım, ne yazık ki dolar kurunun da yüzde 50 kadar artmasıyla birlikte hazineye ekstra yük bindirdi. KKM duyurulduğunda 18 civarında olan dolar TL paritesi, şimdilerde 28'in üzerinde seyrediyor...