Yeni Bir Kurbağa Türüne Greta Thunberg’ün Adı Verildi

Panama'da yeni bir kurbağa türü keşfeden bilim insanları, bu kurbağaya Greta Thunberg'ün ismini verdiklerini duyurdular. Siyah renkli gözlere sahip olan kurbağa, iklim değişikliği nedeniyle orman örtüsünün en az yüzde 30'unu kaybeden risk altındaki bir bölgede yaşıyor.

Bir grup bilim insanı, Panama'da bulunan "Cerro Chucanti" isimli bölgede yeni bir kurbağa türü keşfetti. Keşfedilen alt tür ile ilgili çalışmalarını sürdüren bilim insanları, bu kurbağanın yağmur kurbağası türünden olduğunu belirlediler. Yaptıkları çalışmaları ZooKeys isimli bilimsel dergide yayımlayan uzmanlar, yeni kurbağa türüne kimileri için iklim aktivisti olan Greta Thunberg'ün isminin verildiğini açıkladılar.

ABD merkezli bir çevre örgütü olan Rainforest Trust gibi oluşumların finanse ettiği araştırmalar sayesinde tespit edilen yeni kurbağa türü, bilimsel olarak "Pristimantis gretathunbergae" şeklinde isimlendirildi. Yeni keşfedilen kurbağa, bundan sonra Greta Thunberg yağmur kurbağası olarak isimlendirilecek. Peki neden? Yeni türün isim babası olan Rainforest Trust, neden böyle bir şey yapmaya karar verdi?

Keşfedilen kurbağa işte böyle görünüyor

Pristimantis gretathunbergae isimli türü benzerlerinden ayıran en temel özelliği, siyah renkli gözleri. Uzmanlar, iklim değişikliğinin bu kurbağanın habitatını yok etmeye başladığını, yeni türün neslinin de tehlike altında olduğunu ifade ediyorlar. Kurbağanın keşfedildiği Cerro Chucanti, son 10 yılda orman örtüsünün en az yüzde 30'unu kaybetti. Bölge sıcaklığının artmaya devam etmesi ve chytrid mantarı olarak isimlendirilen zehirli mantar türünün yaygınlaşması, Cerro Chucanti'deki doğal dengeyi etkilemeye devam edecek...

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rainforest Trust CEO'su James Deutsch tarafından yapıldı. Greta Thunberg tarafından yapılan açıklamaların önemine vurgu yapan Deutsch, bu açıklamalar sayesinde iklim değişikliğini önlemenin ne yapıldığına bağlı olduğunun hatırlandığını söyledi. James Deutsch, iklim aktivistinin ismini bir canlı türüne vermek için sponsor olmanın gururunu yaşadıklarını da belirtti.