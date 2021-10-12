BM, Greta Thunberg'ün Türkiye Şikayetini Karara Bağladı

Birleşmiş Milletler, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 15 ülke hakkında iklim değişikliğine karşı yeterince önlem almadığına dair şikayette bulunan Greta Thunberg'in şikayetini karara bağladı.

Aralarında Greta Thunberg'ün de bulunduğu 15 çocuk aktivist, 2019 yılında Türkiye, Arjantin, Fransa, Brezilya ve Almanya'yı iklim değişikliğine karşı yeterince önlem almadıkları için suçlamış, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettikleri gerekçesiyle şikayette bulunmuşlardı.

Yaklaşık 2 yıldır süren davada sonuca gelindi ve Birleşmiş Milletler, toplam 5 ülkenin BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin kurallarını gerçekten de ihmal ettiğini ancak aktivistlerin ilk önce kendi ülkelerindeki mahkemelere başvurmaları gerektiğini dile getirdi.

BM Komitesi çocuk aktivistleri haklı buldu

15 aktivistin şikayet ettiği ülkeler arasında karbon ayak izi konusunda en yüksek oranlara sahip Çin (%27), ABD (%14,6) veya Hindistan (%6,8) yer almıyor. Bunun sebebi ise bu ülkelerin BM sözleşmesinin 2014 tarihli ek protokolünü imzalamamış olması. Şikayet edilen ülkeler arasında 30 yıl önce çocuk hakları konusundaki sorumluluklarını kabul ederek anlaşmayı imzalayan Türkiye gibi ülkeler yer alıyor.

18 bağımsız insan hakları konusunda uzman insandan oluşan Birleşmiş Milletler Komitesi, 2019'da iletilen bu şikayete dair nihai sonuca vardı. Aktivistlerin de söylediği gibi listede yer alan ülkelerin BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni ihlal etmeleriyle arasında "yeterli nedensel bağlantı" olduğunu belirten komite, tüm bunlara rağmen aktivistlerin ilk önce ülkelerinde bulunan mahkemelere şikayette bulunmaları gerektiğine karar verdi.