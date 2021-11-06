Kurumlar Arası İş Birliği Özelliği Microsoft Teams'e Geliyor

Kurumlar ve çalışanlarının uzun zamandır beklediği bir özellik olan kurumlar arası iş birliği, sonunda Microsoft Teams'e geliyor. Uygulamaya bu yılın sonunda ve yeni yılın başında olmak üzere iki adet güncelleme gelmesi bekleniyor.

Çalışma grupları; müşteriler, satıcılar ve ortaklar dahil olmak üzere birden çok dış paydaşla bağlantı kuran çalışanlarla birlikte çoğu zaman tek bir kurumun ötesine geçer. Şimdiye kadar kullanıcılar, onlarla iletişim içinde kalmak için farklı yazılımlara ve hatta kişisel uygulamalara bağımlıydı ve bu da çalışanların daha uzun vakit alarak üretkenliklerini azaltan birden fazla uygulama kullanmak zorunda kaldığı anlamına geliyordu. Hem çalışanlar hem de şirketler için oluşabilecek güvenlik riskleri de cabası.

Ancak Microsoft Teams’e gelecek güncelleme sonrası bu durum değişecek gibi duruyor. Microsoft'un çevrimiçi iş birliği uygulaması Teams’de, çalıştığınız kurum dışındaki diğer kişilerle birlikte çalışmak çok yakında mümkün olacak. Microsoft Teams’in, hem dahili hem de harici tüm iş anlaşmaları için tek durak noktası haline gelmesine olanak tanıması muhtemel olan bu güncelleme, aslında birçok kullanıcının uzun bir süredir beklediği Teams güncellemesi.

Farklı tarihlerde iki ayrı güncelleme

Kurumlar arası iş birliğini işletmeler adına kolaylaştırmak amacıyla Microsoft; Microsoft Teams Connect ve Azure Active Directory'nin (Azure AD) güvenli erişim özelliklerinden faydalanan iki yeni güncelleştirme üzerinde çalışıyor.

Bu güncellemelerden ilki, birden çok kurumdaki bireylerin ve ekiplerin Microsoft Teams'de birlikte çalışmasına olanak tanıyan paylaşımlı kanalları içeriyor. Bu özelliğin gelecek yılın başlarında ön izlemede kullanıma sunulması bekleniyor. Bu güncelleme kapsamında kullanıcılar ayrıca bir kanal toplantısı planlayabilecek, Office benzeri Microsoft uygulamalarını kullanabilecek ve her kanalı maksimum 50 kişilik ekip ve ihtiyacı olduğu kadar kurumla paylaşabilecek.

Buna ek olarak Microsoft ayrıca, Teams kullanıcılarının Teams kişisel hesaplarını kullananlar dahil olmak üzere ağlarının dışındaki kişilerle sohbet etmelerini de sağlayacak başka bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Bu yılın sonunda kullanıma sunulması beklenen bu güncellemeyle birlikte herhangi bir Teams kullanıcısını, kuruluşlarının güvenlik ve uyumluluk ilkeleri dahilinde, bir e-posta adresi veya telefon numarası kullanarak sohbete davet etmek mümkün olacak.