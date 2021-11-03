Zoom, Ücretsiz Kullanıcılarına Reklam Göstermeye Başlıyor

Video konferans uygulaması Zoom, platformun ücretsiz bir şekilde kullanılmaya devam edebilmesi için tüm ücretsiz kullanıcılara reklam göstermeye başlayacak. Fakat reklamlar, yalnızca görüşmeyi başlatan kişi de ücretsiz kullanıcıysa gösterilecek.

Özellikle koronavirüs salgınıyla birlikte uzaktan eğitim ve iş hayatına yönelme, video konferans uygulamalarının da müthiş bir taleple karşılaşmasını sağladı. Kullanıcıların en çok yöneldiği uygulamaysa Zoom oldu. Zoom, her ne kadar sınırsız konuşma süresi sağlayan ve farklı avantajlar da sunan ücretli paketlere sahip olsa da tamamen ücretsiz bir şekilde de kullanılabiliyor.

Fakat Zoom, bugüne kadar ücretsiz kullanıcılarından gelir sağlayacak herhangi bir özelliğe sahip değildi. Şirket, yatırımlarını desteklemek ve kullanıcıların platformu ücretsiz olarak kullanabilmelerine devam etmelerini sağlayabilmek adına yeni bir adım atacağını açıkladı. Henüz pilot olarak test edilen bu adım, kullanıcılara reklam gösterilmesiydi.

Reklamlar, görüşme içeriğine göre şekillenmeyecek:

Video konferans uygulamalarının dev ismi Zoom, ücretsiz kullanıcılarının faydalandığı ‘Basic (Temel)’ paketindeki kullanıcılara reklam gösterilmesinin önünü açacak bir özelliği test ediyor. Fakat birçok kullanıcının korkusunun aksine bu reklamlar görüşme sırasında değil, görüşme bittikten sonra gösterilecek. Zoom, ayrıca gelecekte de kullanıcıların görüşme sırasında reklamlar tarafından rahatsız edilmeyeceğinin garantisini şimdiden verdi.

Bunun yanı sıra platformda reklam görüntülenmesi, akıllara başka bir soruyu da getiriyor: Bize gösterilecek reklamlar, Zoom’daki görüşmelerimizde konuştuklarımıza göre mi filtrelenecek? Zoom tarafından yapılan açıklama, gizlilik konusundaki bu hassas noktadaki şüpheleri dindirecek nitelikteydi. Şirket, görüşmelerdeki içeriğin hiçbir şekilde pazarlama, promosyon ya da üçüncü taraf reklam amaçlarıyla kullanılmayacağını açıkladı.

Son olarak ücretsiz kullanıcılar, platformdaki reklamları yalnızca bir koşulda görecekler. Eğer görüşmeyi başlatan kişi ücretsiz paketten faydalanan kullanıcıysa görüşmedeki tüm ücretsiz kullanıcılar reklamlar görecek. Fakat görüşmeyi başlatan ücretli kullanıcıysa görüşmedeki tüm ücretsiz kullanıcılar reklamlardan kurtulacak.