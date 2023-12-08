Kuryeler için yasal düzenleme üzerinde çalışıldığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre yapılacak düzenleme ile kuryelerin can sağlığının korunması sağlanacak.

İnternet kullanımının yaygınlaşması, bugün market alışverişlerimizi bile internet üzerinden yapmamızı sağladı. Tabii bu da kuryelerin önemini artırdı. Bugün vatandaşların ciddi bir bölümü, para kazanmak için kuryelik yapıyor. Gelen son haberler ise kuryelerle ilgili yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışıldığını gözler önüne seriyor.

Edinilen bilgilere göre Ulaştırma Bakanlığı, kuryelerin haklarını koruyabilmek adına bir kanun taslağı oluşturdu. Bu kanun taslağında birkaç önemli husus bulunuyor. Düzenleme yürürlüğe girerse kuryeler, rastgele motosikletler kullanamayacaklar. Ayrıca işverenlere yönelik bazı yeni yükümlülükler de gelecek.

İşte kuryeler için hazırlanan düzenlemede öne çıkan hususlar

Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan taslakta öne çıkan hususlardan bir tanesi, süre taahhüdünün yasaklanması. İnternet alışverişlerini bilirsiniz, bazı firmalar, belirli bir sürede teslimat yapacaklarına ilişkin taahhütlerde bulunuyorlar. Bu da kuryelerin acele etmesine, bazen de ölümcül kazalar yaşamalarına yol açıyor. İşte düzenleme, bu tür uygulamaları ortadan kaldıracak. Ayrıca kuryenin kullandığı motosiklet 10 yaşından, otomobiller ise 20 yaşından büyük olmayacak.

Henüz erken aşamadaki düzenleme, kuryelerin üzerlerine giydikleri reflektif yelekler için de bir değişim içeriyor. Edinilen bilgilere göre bu yelekler üzerinde, görülebilir bir şekilde "kurye" ibaresi yazacak. Ayrıca işveren, artık çalıştırdığı kuryenin yolculuk güvenliğini sağlayacak ekipmanları da almak zorunda olacak. Böylelikle kuryeler, daha güvenli bir şekilde işlerini yapabilecekler.