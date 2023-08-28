Yemeksepeti, yeni teslimat yöntemi "Yaya Kurye"yi duyurdu. 1 kilometreden kısa mesafede insanların yürüyerek teslimat yapacakları yöntem, özellikle de öğrencilere hitap ediyor.

Türkiye'nin en popüler çevrimiçi yemek platformlarından yemeksepeti, "Yaya Kurye" olarak isimlendirdiği yeni hizmetini duyurdu. Şirketin karbon ayak izi azaltma politikasının bir sonucu olarak karşımıza çıkan yeni hizmeti, adından da anlaşılabileceği üzere kuryelerin yürüyerek teslimat yapmalarını sağlayacak. Yemeksepeti, Yaya Kurye ile daha fazla istihdam sağlayacağını ifade ediyor.

Yaya Kurye sistemi kapsamında 1 kilometreden daha az mesafedeki teslimatlar, yürüyerek teslim edilecek. İlk aşamada İstanbul, İzmir, Antalya, Konya, Isparta, Muğla ve Balıkesir'de uygulanacak sistem, sonraki aşamada ülke geneline yayılacak. Yemeksepeti, Yaya Kurye sisteminin Yemeksepeti Market ve Yemeksepeti Mahalle hizmetlerinde de kullanılacağını açıkladı.

Alanında bir ilk olacak

Yemeksepeti tarafından yapılan açıklamaya göre Yaya Kurye, sektörde bir ilk olma niteliğinde. Şirket, yürüyerek teslimat yapmak isteyen kurye adaylarının part-time çalışabileceklerini, bu sayede rutin hayatlarını sürdürebileceklerini söylüyor. Yemeksepeti'ne göre özellikle de üniversite öğrencileri, Yaya Kurye hizmetine büyük ilgi gösterecek.

Yemeksepeti, Yaya Kurye gibi hizmetlerle çevreciliği ön planda tutmaya devam edeceklerini, gelecek dönemlerde bu tür girişimleri artıracaklarını söylüyor. Bu girişimlerin şirkete nasıl geri dönüşler yapacağını hep birlikte göreceğiz.

Yemeksepeti Yaya Kurye için hazırlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz