Kütlesinin %80’i Dışkıdan Oluşan Bir Kertenkele Bulundu

ABD’nin Florida eyaletinde bir pizzacıya yakın bir konumda araştırmacılar, aşırı şişman ve neredeyse yumurtlayacak gibi görünen bir kertenkele buldular. Kertenkeleyi inceleyen araştırmacılar, kertenkelenin içinde devasa bir dışkı yığınıyla karşılaştılar.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde geçtiğimiz günlerde çok ilginç bir canlıya rastlandı. Eyalete bağlı Cocoa Beach kentindeki bir pizzacıya yakın konumda araştırmacılar tarafından oldukça şişman bir hayvan bulundu. Bu hayvan, muhtemelen fazlasıyla yağ tüketerek bu hâle gelen kıvırcık kuyruklu kertenkeleydi.

Pizzacıya yakın bölgede tesadüfen bulunan bu kertenkelenin yalnızca 5 santimetre olarak ölçülen gövdesi, neredeyse tamamen küre şekline bürünmüştü. Kertenkeleyi inceleyen araştırmacılarsa kertenkelenin şeklinin nedenini bulmayı başardı. Buna göre kertenkele, içinde bulunan dışkıdan dolayı bu kadar şişmandı.

Kütlesinin %80'i dışkıdan oluşuyordu:

Araştırmacıların pizzacıda buldukları şişman kertenkele üzerinde yaptıkları çalışmaya göre kertenkelenin içinde bulunan dışkı o kadar büyüktü ki kertenkelenin vücut kütlesinin %80’ini oluşturuyordu. Küçük hayvanın içinde biriken dışkı toplamda 22 gram ağırlığa denk geliyordu. Dışkı, golf topu büyüklüğünde bir şey yutulmuş gibi bir görüntü veriyordu.

Kertenkele, bir anlamda yeni bir rekor kırdı. Kertenkele, daha önce bir pitonun elinde bulunan sindirilmiş yemeğin vücuda oranı rekorunu kırmayı başardı. Üstelik kertenkelenin elde ettiği rekor, daha önce rekorun sahibi olan pitondan 6 kat daha fazlaydı.

Tespitlere göre kertenkele, yağla kaplı kumda bulunan böceklerle besleniyordu. Sonuç olarak kertenkelenin vücuduna giren yağ, hayvanın vücudunda birikmişti. Araştırmacılar, kertenkele artık hiçbir besini sindiremeyecek duruma geldiğinden kertenkeleye ötanazi uygulamaya karar verdiler.

Kertenkele içinde bulunan dışkı o kadar büyük bir hâle gelmiş ve hâlâ büyümeye devam ediyordu ki kertenkele artık bu dışkıyı dışarı atamamaya başlamıştı. Bununla birlikte dışkıdan dolayı kertenkelenin içinde diğer iç organlar için çok az alan kalmış, kertenkelenin hayatı ciddi anlamda tehlikeye girmişti. Bir süre sonra içindeki dışkıyı atamadığından yemek yiyememeye başlayan kertenkele, bulunduğu sırada tahminlere göre açlıkla mücadele ediyordu.