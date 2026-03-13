Kutu, Paket Açma Özellikleri Olan Tüm Oyunlarda 16+ Yaş Sınırı Olacak

Avrupa Oyun Bilgi Sistemi (PEGI), oyunlardaki yaş sınırlamalarında değişikliklere gideceğini açıkladı. Artık EA Sports FC gibi kutu açma gibi özelliklere sahip oyunlar 16 yaş ve üzeri olacak.

Oyunlarda kutu açma, satın alım yapma gibi işlemler bir süredir dünyanın dört bir yanından yetkililerce tartışılan bir konuydu. Şimdi ise PEGI olarak bildiğimiz, oyunların yaş sınırlamasını belirleyen “Avrupa Oyun Bilgi Sistemi”, bu tarz yapımlar hakkında bazı değişikliklere gidiliğini duyurdu.

PEGI, Avrupa’da oyunların nasıl derecelendirildiğini yeniden gözden geçirerek yaş sınırlamalarında değişikliklere gittiğini açıkladı. Buna göre artık uygulama içi satın alımlar, ücretli rastgele öğeler veren oyunlar, parayla kutu açtıran oyunlar için yaş sınırı artırılacak.

Temmuz’da yürürlüğe girecek, yaş sınırı 16 olarak belirlenecek

Temmuz 2026’dan itibaren PEGI’nın sınıflandırma seçeneklerine yukarıda bahsettiklerimiz özellikleri içeren oyunlar da eklenecek. Bu da oyunların derecelendirilmesinde ciddi bir değişiklik anlamına geliyor. Önceden PEGI oyunları esas olarak seks, uyuşturucu ve şiddet gibi unsurlar içermesiyle derecelendiriyordu. Yeni kararla bu çok daha genişletildi ve farklı türlerdeki oyunlar da dahil edildi.

Detaylara girecek olursak bu tarz unsurları içeren oyunların bazılarına 16 yaş, bazılarına 18 yaş sınırlaması getirilecek. Oyunlardaki “etkileşim riskine göre” yaş sınırlaması değişecek. Aşağıda bu sınırlamaları listeledik.

Oyun içi içerik satın alımları içeren oyunlar, NFT ve blok zinciri mekanizmaları içeren oyunlar : 18 yaş sınırı

: 18 yaş sınırı Ücretli rastgele ögeler, kutu açma gibi unsurlar içeren oyunlar : 16 yaş sınırı

: 16 yaş sınırı Randevuyla oynama (Oyuna geri dönmeyi ödüllendiren mekanizmalar): 7 yaş sınırı

Örnek verecek olursak EA Sports FC 26 oyunu, normalde 3 yaş sınırına sahip bir oyun. Ancak bu oyunda sanal kart paketleri şeklinde ganimet kutuları açma gibi özellikler var. Bu da yeni karar ile oyunun Temmuz 2026’dan sonra artık 16 yaş sınırına sahip olacağı anlamına geliyor.