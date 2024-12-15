Bilim insanları, çok uzun bir kuyruğa sahip bir ötegezegen keşfettiler. Gezegenin kuyruğunun uzunluğu, Dünya ile Ay arasındaki mesafenin 1,5 katı kadar.

Hâlâ hakkında çok az şey bildiğimiz evren hakkında araştırmalar hız kesmeden devam ederken ilginç keşiflere de imza atıldığını görüyoruz. Yakın zamanda NASA tarafından yapılan bir keşif de bunlardan biri.

Astronomlar, 164 ışık yılı uzaklıkta bir yıldızın yörüngesinde yer alan "WASP-69 b" isimli yeni bir ötegezegen keşfetti. Bu gezegeni ilginç kılan şey ise bir “kuyruğunun” olması.

Saniyede 200.000 ton civarı gaz kaybediyor, kuyruğunun uzunluğu 563 bin kilometreye ulaşıyor

Yukarıdaki görselden bir sanatçı tarafından oluşturulan tasvirini görebildiğiniz WASP-69 b’nin çok uzun bir kuyruğu var. Bu kuyruk, gezegenin hidrojen ve helyum parçacıklarından oluşan atmosferini giderek kaybetmesi ve gezegende esen sert yıldız rüzgârlarının etkisiyle oluşuyormuş. Bu şekilde de bir kuyruklu yıldızı andıran gezegen ortaya çıkmış.

WASP-69 b’nin sıcak bir Jüpiter olduğunu söyleyebiliriz. Bu da Jüpiter’in kütlesine yakın bir gaz devi demek. Konumu ise 164 ışık yılı uzaklıktaki Aquarius takımyıldızında bulunan bir yıldızın yörüngesi. Bu yıldızın etrafında çok daha kısa bir mesafede dönüyor. Böylece de sıcaklığı hızla artıyor. Yıldızdan yayılan radyasyon miktarı da gazların buharlaşmasına ve gezegenin arkasında iz bırakır gibi bir görüntüye sahip olmasına neden oluyor.

Bilim insanları, ötegezegenin saniyede tahmini 200 bin ton civarı gaz kaybettiğini tahmin ediyorlar. Ayrıca bir milyar yılda kaybettiği kütlenin bir Dünya kütlesine eş değer olduğunu ve bu yüzden muhtemelen atmosferdeki gazın hiç bitmeyeceğini de söylemişler. Toplam kütlesinin bizim gezegenimizden 90 kat daha fazla olduğunu ekleyelim.

Kuyruğunun uzunluğu ise gerçekten “Yuh!” dedirtecek cinsten. Öyle ki tahminlere göre 563 bin 270 kilometre uzunluğunda bir kuyruğa sahip olduğu düşünülüyor. Bu da Dünya ile Ay arasındaki mesafenin 1,5 katına yakın bir mesafe demek.