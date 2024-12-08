Gece gökyüzüne baktığınızda ışıl ışıl parlayarak Kuzey’i işaret eden Kutup Yıldızı’nın milyonlarca yılla yayılan hikâyesini hiç düşündünüz mü? İlginç bir şekilde bu yıldız sandığımızdan çok daha genç! Gelin detayları birlikte inceleyelim.

Polaris ve Kuzey Yıldızı gibi isimlerle de tanınan Kutup Yıldızı, Kuzey Kutbu’nun hemen üzerinde yer alan ve bizlere yıllardır yönümüzü bulmamızda rehberlik eden bir yıldız.

55 milyon yıl önce oluşan bu genç yıldız, gece gökyüzünde sabit gibi görünen konumuyla gökyüzünde önemli bir yer tutuyor.

55 milyon yaşında bir yıldıza “genç” dememiz dikkatinizi çekmiş olabilir. Bunun sebebi kutup yıldızının dinozorları bile görememiş olması!

4.5 milyar yaşında olan dünyamıza kıyasla oldukça genç olan kutup yıldızı, dinozorların yeryüzünde hüküm sürdüğü çağlarda henüz yoktu.

Başka bir deyişle, devasa dinozorlar dünyamızda cirit atarken Kutup Yıldızı henüz evrenin karanlıklarında bir yerlerde oluşmayı bekliyordu.

Öyle ki Kuzey Yıldızı dinozorların nesli tükendikten çok sonra doğdu.

Yaşı 55 milyon yıl olarak tahmin edilen Kutup Yıldızı, bundan 66 milyon yıl önce büyük bir göktaşı çarpmasıyla yeryüzünden silindiği bilinen dinozorlara kıyasla oldukça genç.

Yani Kutup Yıldızı, bu dramatik olayın ardından, evrenin derinliklerinde sessizce doğdu.

Bazı kaynaklara göre, dinozorların yok oluşu iklim değişikliği, okyanuslardaki hareketlilik ve benzeri şekillerle dünyayı dönüştürdü ve gökyüzü Kutup Yıldızı gibi tanıdığımız yeni yıldızlarla süslenmeye başladı.

Özetle, Kutup Yıldızı’nın bu kadar genç olması bize evrenin sürekli değişen köklü bir sahne olduğunu gösteriyor.

Kim bilir, belki de yıllardır bizlere yol göstermiş olan Kutup Yıldızı’nın yerini milyonlarca yıl sonra başka bir yıldız devralacak.

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