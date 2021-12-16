"Kuzey Kore'de K-Pop Dinlediği İçin 7 Kişi İnfaz Edildi"

Kuzey Kore'den kan donduran bir bilgi geldi. Güney Kore merkezli bir insan hakları örgütü, Kuzey'de yalnızca K-Pop dinlediği için idam edilen insanlar olduğunu öne sürdü. Tam olarak bilinmese de en az 7 kişi, dinlediği müzik nedeniyle infaz edilmiş...

Tüm dünyada giderek yaygınlaşan bir trend var. Bu trend, Güney Kore merkezli bir pop müzik türü olarak bilinen K-Pop. 90'lı yıllardan beri var olsa da özellikle de son yıllarda "gerçekten doğduğuna" inanılan müzik türü, özellikle de lise çağındaki çocuklar arasında oldukça popüler. Dünyanın hemen her yerinde yüz milyonlarca genci peşinden sürükleyen akım, dünyanın en izole ülkelerinden Kuzey Kore içinse büyük bir tehdit nedeni.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, bundan aylar önce yaptığı bir açıklamada Kuzey Kore'nin yeni düşmanının K-Pop kültürü olduğunu söylemiş, bu müzik kültürünü kansere benzetmişti. Şimdiyse bu konuyla ilgili kan donduran bir durum gerçekleşti. Merkezi Güney Kore'de olan "Transitional Justice Working Group" isimli insan hakları örgütü, K-Pop yüzünden Kuzey Kore'de idam edilen insanların olduğunu açıkladı.

En az 7 kişi, yalnızca K-Pop dinlediği için idam edildi

The New York Times'ın servis ettiği açıklamaya göre 2015 yılı ve sonrasında Kuzey Kore'den kaçan 683 kişiyle iletişim kuruldu. Transitional Justice Working Group, bu görüşmeler sırasında K-Pop ile ilgili de bilgi aldı. Edinilen bilgilere göre Kuzey Kore, en az 7 kişiyi yalnızca K-Pop dinlediği için infaz etti. Kaynaklar, ülkenin izole yapısı nedeniyle tam sayıya ulaşmanın mümkün olmadığını hatırlattılar.

Açık konuşmak gerekirse Transitional Justice Working Group'un ulaştığı bilgilerin doğruluk oranı yüksek. Zira bilindiği kadarıyla Kuzey Kore, yakın geçmişte bir yasa çıkardı. Bu yasa kapsamında Güney Kore'ye ait olan bir eğlence sektörü içeriğini paylaşan insanlar, idam edilebiliyor. K-Pop hala pek çok kişi için kabul görmemiş ve hatta Türkiye'de de bu konuyla ilgili bazı adımlar atılmış olsa da bir insanın hayatını dinlediği müzik nedeniyle sonlandırmak, akılalır bir durum değil.