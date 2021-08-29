Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, internet aleminde büyük kitleleri etkilemiş olan K-Pop akımını yakın takibe almış durumda. Söz konusu akımların farklı ülkelerdeki farklı kültürlere sahip olan bireyleri nasıl bir araya getirdiğine odaklanan Bakanlık, bu bağlamda oluşabilecek zararlı içeriklere karşı harekete geçileceğini de bildirdi. Açıklamalar, İstanbul'da 3 küçük kız çocuğunun Güney Kore'ye gitme hedefiyle evlerinden kaçmalarının ardından geldi.

Güney Kore merkezli pop kültürü olarak bilinen K-Pop, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tartışmaların ana hedefi oluyor. Yani ya aşırı sevildiğini görüyoruz ya da nefret edildiğini. Her ne düşünürsek düşünelim devasa büyüklükte bir kitlesi bulunan bu kültürün özellikle gençler için oldukça büyük bir yönlendirici etkisi olduğu tartışılmaz bir konu.

Bunun ülkemizdeki son örneğini, Güney Kore’ye gitmek üzere evden kaçan 3 küçük kız çocuğuyla görmüştük. Günün sonunda söz konusu kültüre iyi ya da kötü demiyor olsak da bu gibi olayların kötü sonlanabileceğini de akılda tutmak gerek. Bu kötü sonuçların ortaya çıkmaması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, K-Pop’u yakın takibe aldı.

Sosyal medya her an takip ediliyor:

Aile Bakanlığı, durumu kontrol altına almak için anlık sosyal medya takibi, mahremiyet eğitimi ve mobil ekiplerle bilgilendirme gibi birkaç program yürütüyor. Bu bağlamda zararlı görülen içerikler, büyük kitlelere ulaşmadan kaldırılmış olacak. Bunun gerçekleşmesi içinse Bakanlık, ülkemizde temsilciliği bulunan sosyal medya platformlarıyla görüşecek.

Bir yandan da internet sebebiyle küçük yaştakilerin diğer ülkelerin müziklerinden ve kültürlerinden daha kolay etkilendiğini söyleyen bakanlık, bu çocukların kendi özel alanının farkında olma ve sanal dünyadaki mahremiyetini koruyabilme becerilerini geliştirebilmeleri için mahremiyet eğitimleri de veriyor.

Bunun dışında ‘mobil bilgilendirme’ye de değinen Bakanlık, dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukları korumak adına 81 ilde 637 mobil ekiple tespit, koruma ve önleme odaklı çalışmalar gerçekleştiriyor. Bilgilere göre bugüne kadar bu konuda riskli olarak değerlendirilen 125 bine yakın çocuğa ulaşıldı. Bunun yanında popüler akımlar hakkında bilinçlendirme çalışmaları da başlatıldı.

Bakanlık son olarak bu gibi büyük kitlelerin farklı ülkelerdeki hayran grupları arasında kuvvetli bir bağ oluşturduğunu ve söz konusu grubun duygularına/düşüncelerine kolayca bağlanabilmesini sağladığını söyledi. Müziğin büyük ölçüde kimseye zararı olmasa da evden kaçma gibi olayların ciddi sonuçlar doğurabileceğini unutmamak gerek.