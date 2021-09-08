Çin'in en popüler sosyal medya platformu olan Weibo'da 22 K-Pop hayran hesabı askıya alındı. Hesapların askıya alınma sebebi ise 'topluluk kurallarını ihlal etme' ve 'yasadışı bağış toplama' gibi farklı maddelerle açıklandı.

Geçtiğimiz son birkaç yılda giderek büyüyen hayran kitlesi ile yaygın bir akım haline gelen K-Pop akımı, son dönemde gruplardan ve şarkılardan çok yasaklar ve kısıtlamalarla gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde ülkemizde de umulmadık bir konu ile gündeme gelen K-Pop ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yakın takibine alınmıştı.

K-Pop hayranlarını kızdıracak bir gelişme de Çin'de yaşandı. Çin'in en popüler sosyal medya platformu olan ve 500 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Weibo'da 22 K-Pop hesabı askıya alındı.

Hesapların kapatılma gerekçeleri arasında 'yasadışı bağış toplama' gibi maddeler var:

Çin'de yaşanan bu gelişme aslında yalnızca K-Pop'a karşı bir tutumun sonucu değil. Çin hükümeti geçtiğimiz günlerde oldukça mantık dışı bir kararla 'feminen görünümlü erkeklerin' televizyonlarda görünmesi yasaklanmıştı.

Çin hükümeti bu kararı '' daha sağlıklı bir toplum oluşturmak ve ülke imajını düzeltmek '' için uygulamaya koyduğunu söylerken kararın bir ucu da K-Pop'a dokundu. Weibo, 22 K-Pop hayran sayfasını 'mantık dışı yıldız peşinde koşma davranışı', 'yasadışı bağış toplama' ve 'topluluk kurallarını ihlal etme' gerekçeleriyle askıya aldı.

Askıya alınan hesaplar arasında BTS, Blackpink gibi popüler K-Pop gruplarının hayran sayfaları yer alıyor. BTS hayran sayfalarının hesapları 60 gün süreyle askıya alınırken Blackpink hayran sayfaları için ise bu süre 30 gün olarak açıklandı. Weibo konuya ilişkin yapılan açıklamasında ''böylesine mantıksız bir yıldız peşinde koşma davranışına kesinlikle karşı olduklarını ve bununla ciddi şekilde ilgileneceklerini' ifade etti.