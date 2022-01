Kylie Jenner, Instagram'ın En Çok Takip Edilen Kadını Oldu

Ünlü manken ve televizyon kişiliği Kylie Jenner, Instagram'da 300 milyon takipçiye ulaştı. Bu sayı Jenner'ı Instagram'ın en çok takip edilen ikinci kullanıcısı yaptı.

Teknolojinin gelişimi ile sosyal medya platformlarının hayatımızın büyük bir parçası hâline geldiğini söylememiz yanlış olmaz. Birçok insan, gününün çoğunu gelişen teknolojinin bize sunduğu bu ortamlarda geçiriyor, birbirleri ile iletişim kuruyor ve hayatlarından kesitleri başkalarıyla paylaşıyor. Fotoğraf paylaşım platformu Instagram da bu mecralar arasında en çok vakit geçirilen yerlerin başında geliyor.

2022 yılına giriş yapmadan önce sizlerle 2021’in Instagram’da en çok beğeni alan fotoğraflarını paylaşmıştık. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Ariana Grande gibi birçok ünlü ismin fotoğrafları milyonlarca beğeni almıştı. Şimdi de platformda en çok takip edilen kullanıcılar konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Ünlü manken, televizyon kişiliği ve iş kadını Kylie Jenner, Instagram’da en çok takip edilen kadın oldu.

300 milyon takipçiye ulaştı

Jenner-Kardashian ailesinin bir üyesi olan 24 yaşındaki Kylie Jenner, 300 milyon takipçiye ulaşarak ünlü şarkıcı Ariana Grande’yi (289 milyon takipçi) geride bıraktı ve Instagram’ın en çok takip edilen kadın kullanıcısı oldu. Ayrıca bu rekor sayı Jenner’ı, 388 milyon takipçili Cristiano Ronaldo’nun ardından platformun en çok takip edilen ikinci insanı yaptı.

Ünlü televizyon kişiliğinin ‘Kylie Cosmetics’ ismi altında ABD merkezli bir kozmetik şirketi de bulunuyor. Instagram’ın yardımıyla bu şirketi büyüttüğünü belirten Jenner, 2019 yılında kozmetik şirketiyle dünyanın en genç milyarderi olma başarısına imza atmıştı. Bruce Jenner ve Kris Jenner’ın kızı ve Kim Kardashian’ın üvey kardeşi olan Kylie Jenner, bunlara ek olarak ABD’de oldukça popüler olan 'Keeping Up with the Kardashians' reality şovunda yer alıyor.

Jenner, rapçi sevgilisi Travis Scott’ın sahne aldığı ve birçok insanın hayatını kaybettiği Astroworld festivalinden sonra oluşan tepkiler sebebiyle platformu pek sık kullanmamaya başlamıştı. Ancak bu durum Noel arifesinde değişti ve ünlü manken yeniden fotoğraf paylaşmaya başladı. Jenner, daha sonraki paylaşımlarında ise 2021 yılını hiç unutmayacağını, yeni yılın güvenli ve huzurlu geçmesini istediğini belirtti ve hamile olduğunu gösteren fotoğrafını tüm dünya ile paylaştı.