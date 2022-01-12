Meta veya alışık olduğumuz eski ismiyle Facebook'a karşı açılan davalara bir yenisi ekleniyor. Şirketin rakiplerini satın alarak tekelleştiğini iddia eden Federal Ticaret Komisyonu, Meta'yı ikinciye dava etti.

Meta yani eski adıyla Facebook’un Amerika Birleşik Devletleri’nin tekelleşme karşıtı yasalarını çiğnemesini gerekçe gösteren Federal Ticaret Komisyonu, şirketi bir kez daha dava ediyor. Amacı tüketici haklarını ve rekabet ortamını korumak olan kurum; Meta’nın Instagram ve WhatsApp’ı şirket bünyesinden çıkarmasını talep ediyor.

Federal Ticaret Komisyonu daha öncesinde de benzer bir girişimde bulunarak Meta'yı dava etmiş; ancak delil yetersizliği sebebiyle bu girişim haziran ayında reddedilmişti. Kurumun yeniledikten sonra bir kez daha sunduğu dosyaları değerlendiren federal hakim, bu sefer dosyaların davanın bir sonraki aşamasına geçmek için yeterli olduğu konusunda karar kıldı.

Hakim, Meta'nın davanın reddedilmesi talebini reddetti

Meta’nın sistematik bir şekilde rakiplerini satın aldığını ve adım adım tekelleştiğini savunan komisyonun açtığı davada örnek olarak Meta’nın 2012 yılında Instagram'ı, 2014 yılında ise WhatsApp’ı satın alması gösteriliyor. Dava ile komisyon, Meta’nın elinden bu şirketleri çıkarmasını hedefliyor.

Bu yaz açılan ilk davanın reddedilmesi sonrasında Meta’nın hisse değeri ilk kez 1 milyon doları geçmişti. Ancak bu sefer işler biraz daha farklı olacak gibi duruyor. Yenilenen belgeleri inceledikten sonra salı günü davayı kabul eden federal hakim James Boaberg tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bir önceki başvurunun aksine, bu şikayet, Facebook'un söz konusu dönemdeki piyasa hakimiyeti ile ilgili açık ve güçlü iddialar ortaya koyuyor" ifadelerine yer verildi.

Buna ek olarak Boasberg, iddiaların kanıtlanması için Federal Ticaret Komisyonu’nun önünde oldukça uzun bir yol bulunduğunu ifade ediyor. Öte yandan Meta’nın, Komisyon Başkanı Lina Khan’ın şirkete karşı önyargılı olduğunu söyleyerek davanın reddedilmesi talebi ise hakim tarafından reddedildi.