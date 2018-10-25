İzleyicileri kendine âdeta kilitleyen La Casa De Papel'in 3. Sezonu hakkında neler biliyoruz?

Öncelikle La Casa De Papel nedir, bunu cevaplayalım. Profesör lakaplı Álvaro Morte'nin küçüklüğünden beri bir amacı ve bu amacına uygun kusursuz nitelikte bir de planı vardır. Planını gerçekleştirmek için 8 kişilik ekibi toplayan Profesör, ekipteki herkesin, şehir isimlerinden oluşan bir lakap edinmesini (ki bunlar Berlin, Tokyo, Rio, Nairobi, Moskova, Denver, Helsinki, Oslo'dur) ister ve bu sayede içlerinden biri yakalansa dahi ekip arkadaşlarını polise ispiyonlayamaz.

~Najwa Nimri ‘Alicia’

Çılgın ve bir o kadar da dâhi olan Profesör'ün kusursuz planı, İspanya Kraliyet Darphanesi'ni ele geçirmek ancak Profesörün buradaki amacı içeri girip paraları alıp kaçmak değil. Profesörün odağı daha büyük. Kusursuz planına göre Darphane'yi önce ele geçiren profesör burada ekibine ve darphanenin kendi çalışanlarına Salvador Dali maskesi ve kırmızı tulum giydirir. Bu sayede polis, kimin soyguncu kimin darphane çalışanı olduğunu anlayamaz ve hiç kimseye ateş edemez, eli kolu bağlı kalır.

~Hovik Keuchkerian ‘Bogota’

Darphane soygunu dünya çapında her gün ana haberlerde yayınlanır. 2. Sezon'un sonunda Profesör'ün planı soygunla ilgilenen dedektife aşık olmak dışında kusursuz işler; Profesör ve ekibi, Kraliyet Darphanesi'nde bastıkları tonla parayla kayıplara karışır.

~Rodrigo de la Serna 'The Engineer' (Mühendis)

La Casa De Papel, 3. sezon ile ilgli yeni görüntülerini Twitter üzerinden duyurdu. Üçüncü sezondan ipucular veren tanıtımda "Senin de bizimle aynı şeyi beklediğini biliyoruz. Ve bize katılmak isteyen olur mu bilmek istiyoruz. Çünkü tarihin en büyük soygunu henüz bitmedi. Üçüncü kısım geliyor." ifadeleri yer aldı. Resmi olarak yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Bugün itibariyle yayınlanan yeni görüntüler, La Casa De Papel'in 3. sezonuna dair ipucular içeriyordu. Sizin de videoda görebileceğiniz gibi 2. sezon sonunda ölen (Pedro Alonso) Berlin, (aynı zamanda Profesör'ün kardeşidir) La Casa De Papel'in 3. sezonunda yeniden bizlerle olacak. Görünen o ki Profesör'ün ekibi genişliyor. Ekibe; Bogota, Alicia, Tamayo ve Mühendis isimli 4 yeni karakter katılacak.