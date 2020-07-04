Lamborghini, “Zamanının Ötesinde” Bir Şey Tanıtacak

İtalyan otomobil üreticisi Lamborghini, bugün yaptığı duyuruda çarşamba günü 'zamanının ötesinde bir şey' tanıtacağını açıkladı. Şirket, yeni ürünü hakkında hiçbir bilgi paylaşmadı.

İtalyan süper otomobil üreticisi Lamborghini, son zamanlarını fazlasıyla yoğun geçiriyor. Şirket, geçtiğimiz günlerde yeni yarış aracı SVC12’nin testlerine başlamıştı. Lamborghini SVC12, aynı zamanda şirket tarafından paylaşılan videoda da karşımıza çıkmıştı.

Ancak şirketin şu günlerdeki hareketliliği yalnızca SVC12’yle sınırlı kalmadı. Lamborghini, bugün tüm otomobil meraklılarının ilgisini çekmeyi başaran yeni bir "şey" (muhtemelen otomobil) duyurusu yaptı. Şirket, tanıtacağı şey hakkında herhangi bir detay paylaşmadı.

Lamborghini'nin duyurusu:

Lamborghini, yaptığı duyuruda tanıtacağı yeni ürünü yalnızca 'Zamanının ötesinde' olarak nitelendirdi. Şirket, en azından yaptığı duyuruda tanıtımın ne zaman gerçekleşeceğini belirtti. İtalyan dev, zamanın ötesinde olarak nitelendirdiği ürününü 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.00’da tanıtacağını açıkladı.

Lamborghini’nin hangi ürününü tanıtacağı konusunda şu anda ne Lamborghini tarafından ne de başka yerden bir bilgi aktarılıyor. Ancak tahminlere göre şirketin zamanın ötesinde olarak nitelendirdiği ürün, geçtiğimiz yıl karşımıza çıkan Lamborghini Sian FKP 37’nin farklı bir versiyonu olabilir.

Lamborghini Sian FKP 37 geçtiğimiz yıl ilk kez karşımıza çıktığında Lamborghini’nin tasarım başkanı Mitja Borkert, aracı 'fütüristik ikon' olarak nitelendirmişti. Zaten önümüzdeki günlerde tanıtılacak olan aracın Sian FKP 37’nin bir versiyonu olacağı tahminleri de bu nitelendirme yüzünden yapıldı.

Lamborghini’nin çarşamba günü hangi ürünüyle karşımıza çıkacağı konusundaki tahminler maalesef bundan öteye gidemiyor. Şirketin yeni ve 'zamanın ötesinde' ürününü ancak çarşamba günü yapılan tanıtımda görebileceğiz. Ayrıca ürünün nasıl bir fiyata sahip olacağını da ancak o gün öğrenebileceğiz.