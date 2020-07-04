Renault, 2020 İlk Yarısını Binek Otomobilde Lider Kapattı

Ülkemizde en çok tercih edilen otomobil markalarından bir tanesi olan Renault, 2020 yılının ilk yarısına ait satış rakamlarını paylaştı. Şirket, binek otomobil pazarını %17,8 pazar payıyla lider kapatmayı başardı.

Fransa merkezli otomobil üreticisi Renault, 2020 yılının ilk 6 ayına ait satış rakamlarını paylaştı. Şirket, toplam pazarda 37 binden fazla araç satışı gerçekleştirirken pazar payında da %14’ü geçmeyi başardı.

Otomobil üreticisi tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, bu senenin ilk ayında toplam pazarda 37 bin 444 araç satışı yaparak %14,7 gibi bir pazar payı elde etmeyi başardı. Renault, liderlik koltuğunda tamamladığı binek otomobil pazarında ise 36 bin 305 araç satışıyla %17,8’lik pazar payının sahibi oldu.

2020 yılı ilk 6 ayının lideri Renault

Sözcü’de yer alan habere göre Renault Grubu, aynı dönem içerisinde binek otomobil pazarında 46 bin 83 araç satışı gerçekleştirerek %22,6 gibi bir pazar payı elde etti. Renault Grubu, toplam pazarda ise 49 bin 43 araç satışı yaparak %19,3 pazar payına ulaştı.

Renault’un alt kuruluşu olan Dacia markası, bu senenin ilk 6 ayında 11 bin 599 araç satarak toplam pazardan %4,6 gibi bir pay elde etti ve markalar sıralamasında 8. basamaktaki yerini aldı. Markanın öne çıkan modeli Duster, 5 bin 752 satış rakamına ulaşarak C-SUV segmentinde %13,6 gibi bir payın sahibi oldu.

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, “20 yıldır elde ettiğimiz binek otomobil liderliğini, 2020 yılının ilk yarısında da, birlikte tecrübe ettiğimiz olağanüstü pandemi sürecine rağmen korumaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi. Çağdaş, Türkiye pazarına yeni sunulan Clio HB modelinin müşteriler tarafından büyük bir talep gördüğünü dile getirirken Türkiye’de en çok tercih edilen ilk üç modelin ikisinin Renault’ya ait olduğunu ifade etti.