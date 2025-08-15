Lamborghini, yeni süper otomobili Fenomeno'yu tanıttı. Bu ultra nadir otomobil sadece 29 adet üretilecek ve dudak uçuklatan bir fiyattan satın alınabilecek. Peki Lamborghini Fenomeno neler sunuyor?

İtalya merkezli ultra lüks otomobil üreticisi Lamborghini, bir süredir gündemde olan yeni süper otomobili Fenomeno'yu resmen tanıttı. Revuelto'nun üzerine inşa edilen ve sadece 29 adet üretilecek otomobil, özellikleriyle de fiyatıyla da çok konuşulacak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Lamborghini Fenomeno'ya yakından bakalım.

Lamborghini Fenomeno, tahmin edebileceğiniz üzere oldukça sert hatlara sahip. Bu bağlamda; bu süper otomobilin ön kısmında dikkat çeken bir ızgara tasarımı kullanılıyor. LED destekli farlara sahip olan otomobil, arka kısımda ise Y harfini andıran aydınlatmalara ve tamponun üzerine yerleştirilen dörtlü egzozlara sahip. Lamborgini Fenomeno, tabiri caizse kurşun gibi görünüyor.

Karşınızda Lamborghini Fenomeno

Otomobilin iç kısmına baktığımızda da dikkat çeken detaylar görüyoruz. Oldukça büyük bir dijital gösterge ekranına ev sahipliği yapan otomobil, orta konsolda nispeten küçük bir bilgi-eğlence ekranı barındırıyor. Yolcu tarafına da küçük bir ekran ekleyen tasarımcılar, direksiyona ekledikleri butonlarla işlevselliği ön plana çıkarmayı tercih etmişler. Alcantara kumaş gibi detaylar ise oldukça premium bir deneyim vadediyor.

Gelelim kaput altına. Lamborghini Fenomeno, 6.5 litrelik V12 motordan güç alıyor. 833 beygir gücü sunan bu motor, 7 kWh kapasiteli bir bataryaya sahip hibrit sistemle destekleniyor. Otomobilin totaldeki gücü ise 1.065 beygir olarak açıklanırken Fenomeno, 0-100 km/s hızlanma süresini sadece 2,4 saniyede tamamlıyor. Bu otomobilin maksimum hızı ise 350 km/s olarak duyuruldu.

Edinilen bilgilere göre bu ultra nadir otomobile sahip olmak isteyen bir tüketicinin yaklaşık olarak 3,5 milyon dolardan başlayan bir tutarı gözden çıkarması gerekecek. Bakalım bu otomobili Türkiye'den satın alan kimse olacak mı...