Lamborghini, 2028 yılında piyasaya sürmeyi planladığı Lanzador isimli ilk elektrikli otomobilini erteledi. Yüksek performanslı otomobil, 2029 yılında piyasaya sürülecek.

İtalyan lüks otomobil markası Lamborghini, geçtiğimiz yıl düzenlediği bir etkinlikte "Lanzador" isimli otomobilini tanıtmıştı. 2028 yılında piyasaya sürüleceği açıklanan Lanzador, Lamborghini'nin ilk elektrikli otomobili olarak kayıtlara geçecekti.

Ancak elektrikli otomobil sektöründe yaşanan gelişmeler, firmanın gözünü korkutmuş gibi görünüyor. Zira konuyla ilgili bir açıklama yapan Lamborghini patronu Stephan Winkelmann, Lanzador'un ertelendiğini açıkladı. Yeni plana göre otomobil, 2029 yılında piyasaya sürülecek.

Winkelmann'a göre 2029, Lamborghini gibi bir marka için geç değil

Bir grup gazeteciye röportaj veren Winkelmann, 2029 yılının Lamborghini bir marka için geç olmayacağını söylüyor. Hatta Winkelmann'a göre 2026 gibi daha yakın bir tarih, yüksek performanslı bir elektrikli otomobil için oldukça erken.

Lamborghini Lanzador hakkında detaylı bilgi için:

Bu arada; Lamborghini patronu, Avrupa Birliği ile ilgili de konuştu. Bilen okurlarımız vardır; Avrupa Birliği düzenlemelerine göre markalar, 2035 yılı itibarıyla fosil yakıtlı araç satışı yapamayacaklar. İşte Winkelmann, bu kararın 2026 yılında gözden geçirileceğini ve büyük olasılıkla esnetileceğini düşünüyor. Piyasa koşulları göz önünde bulundurulduğunda bu çok da şaşırtıcı olmaz.