Lamborghini, tasarımına aşık olacağınız yeni süper otomobili Temerario'yu tanıttı. Şu ana kadar tanıtılmış en agresif Lamborghini tasarımına sahip olan otomobil, sert hatlarıyla dikkat çekiyor.

Lamborghini, yepyeni bir süper spor otomobil ile karşımızda: Lamborghini Temerario. Bu yeni model, tasarımda Revuelto'nun büyük hatlarını ve Huracan’ın keskin çizgilerini bir araya getiriyor. Önde yer alan ince LED farlar ve altındaki altıgen gündüz farları, otomobile agresif bir görünüm kazandırıyor. Ayrıca, arka tekerleklerin önünde yer alan havalandırma kanalları, Huracan Evo’ya kıyasla %103 daha fazla yol tutuşu sağlıyor.

Temerario'nun yan profiline bakıldığında, 20 ve 21 inç çapında, dövme demir jantlar dikkat çekiyor. Aracın genel tasarımı, önceki modellere göre daha kaslı ve güçlü bir görünüme sahip. Ek olarak, Alleggerita adlı paket, daha büyük bir arka kanat ve karbon fiber jantlarla birlikte geliyor. Bu sayede yine Huracan Evo’ya göre %158 daha fazla yol tutuşu sağlarken, aracın ağırlığını da 25 kilogram azaltıyor.

Karşınızda Lamborghini Temerario

Temerario, sadece tasarımıyla değil, teknolojisiyle de göz dolduruyor. İç mekanda, Lamborghini'nin ikonik altıgen desenleri her yerde karşımıza çıkıyor. Sürücü odaklı bir kokpit sunan aracın, 12,3 inçlik dijital gösterge ekranı ve ortada 8,4 inçlik dikey dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Ayrıca, yolcu tarafında da bir 9,1 inçlik ekran daha mevcut. İç hacim konusunda da gelişim gösteren Temerario, Huracan’a kıyasla daha fazla baş ve bacak mesafesi sunuyor.

Teknolojik yenilikler sadece içeride değil, kaputun altında da kendini gösteriyor. Temerario, tamamen yeni bir 4.0 litrelik çift turbo V8 motora sahip. Bu motor, 90 derece "Hot V" konfigürasyonuna sahip olup, dakikada 10.000 devir çevirebiliyor. Lamborghini'nin geliştirdiği bu motor, 920 beygir güç üretiyor ve 0'dan 100 km/s hıza sadece 2.7 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hızı ise 340 km/s olarak açıklandı.

Aracın hibrit sisteminde yer alan üç elektrik motoru da performansın kilit noktalarından. Arka motordan güç alan elektrik motoru, 150 beygir güç ve 300 Nm tork üretebilirken, ön tekerleklere bağlı iki elektrik motoru 82 beygir güç sağlıyor. Temerario'nun dört tekerlekten çekiş sistemi, "Drift Modu" ile arka tekerleklere farklı güç seviyelerinde tork ileterek eğlenceli bir sürüş deneyimi sunuyor.

Temerario, 3.8 kWh kapasiteli bir batarya ile donatılmış. Bu batarya, geleneksel bir AC şarj portu ile 30 dakikada tamamen şarj olabiliyor. Batarya, aynı zamanda rejeneratif frenleme sistemi ile de şarj edilebiliyor. Lamborghini, sadece elektrikli motorlarla yapılan sürüş menzilini açıklamamış olsa da, bu hibrit sistem sayesinde yakıt ekonomisi ve performans arasında mükemmel bir denge sağlanacağı kesin.