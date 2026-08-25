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Kiminin Çok Beğenip Kiminin de Nefret Edeceği Tasarıma Sahip Lamborghini Temerario Tricolore Tanıtıldı

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Lamborghini, 15 yılın ardından geri dönen Temerario Tricolore modelini tanıttı. 907 beygir gücüne sahip süper otomobilin yalnızca 1 örneği olacak.

Kiminin Çok Beğenip Kiminin de Nefret Edeceği Tasarıma Sahip Lamborghini Temerario Tricolore Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Süper otomobil deyince akla gelen ilk markalardan biri olan İtalyan üretici Lamborghini, markanın ikonik "Tricolore" modelini 15 yıllık aranın ardından yeniden yollara çıkardı. son 2011 yılında Gallardo LP 550-2 Tricolore modelinde kullanılan bu özel isim, Monterey Otomobil Haftası'nda sessizce sergilenen Temerario Tricolore ile geri döndü.

Lamborghini Centro Stile ve kişiselleştirme departmanı Ad Personam ortaklığıyla geliştirilen model, şirketin "İtalyan mükemmelliği, zanaat ve tasarımının bir kutlaması" olarak tanımlanıyor. Yalnızca 1 adet üretilen bu süper otomobil, seriye özel çift renkli tasarımı ve İtalyan bayrağını temsil eden detaylarıyla koleksiyonerlerin dikkatini üzerine çekiyor.

İçerikten Görseller

Kiminin Çok Beğenip Kiminin de Nefret Edeceği Tasarıma Sahip Lamborghini Temerario Tricolore Tanıtıldı
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Karşınızda Lamborghini Temerario Tricolore

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Tasarım tarafında modelin alt gövdesinde parlak Blu Marinus Shiny tercihi yapılırken, üst bölümde Bianco Monocerus tonuna yer verilmiş. Tavan, yan aynalar ve jantlar parlak siyah ile kaplanırken koyu renk paletine kontrast oluşturması adına kırmızı fren kaliperleri eklenmiş.

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Otomobilin ismini aldığı ana detay ise kaputun üzerinde tam uzunlukta uzanan yeşil, beyaz ve kırmızı renklerdeki İtalyan bayrağı şeridi. İç mekanda ise Nero Ade döşemeler Rosso Alala dikiş detayları bulunuyor. Kabin içerisinde otomobilin silüeti ile kapılara işlenmiş özel Tricolore armaları dikkat çekiyor.

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Temerario Tricolore, görsel detaylarının altında markanın tanıdık şarj edilebilir hibrit altyapısına sahip. Otomobilin güç ünitesi; 4.0 litrelik çift turbolu V8 motor, üç adet elektrik motoru, 8 ileri çift kavramalı şanzıman ve 3.8 kWh batarya paketinden oluşuyor. Bu kombinasyon toplamda 907 beygir güç 730 Nm tork üretiyor.

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Model, 0-100 km/sa hızlanmasını sadece 2.7 saniyede tamamlarken maksimum 343 km/s hıza ulaşabiliyor. 2011 model Gallardo LP 550-2 Tricolore ile kıyaslandığında performans farkı belirginleşiyor; nitekim 5.2 litrelik V10 motora sahip Gallardo Tricolore yalnızca 542 beygir güç ve 540 Nm tork üretiyordu. Aracın fiyatı gibi detaylar henüz belli değil.

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