Lapis Havacılık, Ankara'da kurmuş olduğu üretim tesisinde İHA ve çeşitli çözümleri için seri üretime başladı. Şirket, Türk savunma sektörünün yanı sıra ihracat da hedefliyor.

2015 yılında yerli ve milli imkanlarla her türlü hava aracı ve faydalı yüklerin özgün tasarımı, aerodinamik tasarımı ve analizi, modellemesi, simülasyonu, uçuş kontrol ve seyrüsefer algoritma tasarımı, katı modelleme ve yapısal analizi, gömülü donanım yazılım ve tasarımı, görüntü işleme algoritma tasarımını geliştirmek üzere kurulan Lapis, seri üretim İHA fabrikasını nihayet hayata geçirdi.

Yola Ankara Teknopark'taki Ar-Ge merkezindeki çalışmalarıyla başlayan şirket, 5 yıllık ar-ge çalışmasının sonunda Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 bin 500 metrekarelik üretim tesisinde sabit, döner ve çok rotorlu İHA üretme kapasitesine sahip durumda. Tesis, pek çok firmaya mekanik üretim, montaj ve uçuş test konularında çözüm sunuyor.

"Tesiste Lap 60 ve VTOL ürünün tüm imalatlarını yapmayı hedefliyoruz"

Seri üretim tesisleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Lapis Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sevgi, çoğunluğu mühendis 18 kişinin Ankara Teknopark'ta çalışmalarına devam ettiğini ifade ederken; üretim tesisi ile ilgili olarak AA muhabirine şu şekilde konuştu:

“Bu süreçte çok rotorlu dediğimiz ve Lap 60 ismini verdiğimiz ürünün seri üretimini amaçladık. 2020 yılının şubat ayında yeni tesisi hizmete sokma ihtiyacı hissettik. Bu tesiste Lap 60 ve VTOL ürünün tüm imalatlarını, talaşlı imalatını, elektronik kartlarının imalatını seri olarak yapmayı hedefliyoruz. Bu amaçla burada dışarıdan hiçbir ürün almaksızın üretim yapmak adına 3 eksen, 5 eksen CNC makinalar, ölçümlerde kullanılan CMM makinesi gibi ekipmanlara sahibiz. Bunun yanında 3 boyutlu bir makinemiz var. Bununla prototip anlamında Ar-Ge'de geliştirilen parçaların ve son ürün olarak düşündüğümüz parçaları imal edebiliyoruz.”

"Amacımız daha alt seviyede, onların yapmayacağı ürünleri yapmak"

Türkiye’nin İHA sektöründe TUSAŞ, Baykar gibi başarılarını takdir ettikleri firmalara sahip olduğunu ifade eden Sevgi, “Bu firmaların ürünleri çok başarılı ve gurur duyduğumuz, son dönemde ülkemizi çok güçlü gösteren ürünler. Bizim amacımız daha alt seviyede, onların yapmayacağı ürünleri yapmak, ara boşluğu doldurmak ve bu tür araçları hızlı şekilde üretmek. Buradaki altyapı ayda 150 adet döner kanatlı Lap 60 İHA üretmeye uygun. VTOL dediğimiz dikine iniş-kalkış yapan platformumuzdan da yılda 50 adet üretebilecek teknik ve makina altyapımız mevcut” dedi.

Osman Sevgi’nin açıklamalarına göre Lapis, daha çok savunma alanında keşif-gözetleme amaçlı İHA üretimine yoğunlaşmış durumda. VTOL İHA'nın 5-6 saat havada kalıp yaklaşık 40 kilometre menzile ulaştığını, Lap 60 isimli çok rotorlu İHA'nın ise 1 saat hava kalıp yaklaşık 10 kilometre menzile ulaştığını ifade eden Sevgi, geliştirdikleri İHA'ların tarım, afet yönetimi, iletişim, kargo taşıma gibi sivil amaçlarla kullanıma da uygun olduğunu söylerken açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Lap 60; afet yönetimi, yangın tespit, boru hattı kontrolü olsun, enerji nakil hatlarının arıza tespiti, kargo taşıma gibi alanlarda kullanılabilir"

“Yakın zamanda TEİAŞ ile ilgili bir tanıtımımız oldu. Enerji nakil hatlarının arıza tespitinde bu tür sistemleri kullanarak uzaktan görüntüleme sistemleri, yapay zeka ile görüntü işlemeyle raporlamaya yönelik çalışmamız oldu. Çok başarılı bir demo yapıldı. Lap 60 isimli araç, savunmada olduğu gibi afet yönetimi olsun, yangın tespit, boru hattı kontrolü olsun, enerji nakil hatlarının arıza tespiti, kargo taşıma gibi çok farklı alanlarda kullanılabilir. Bu noktadan sonra ürünleri modifiye etmek, boyutunu değiştirmek bizim için sorun olmayacaktır. En önemlisi tamamen özgün bir yazılımı olduğu için dış kaynaklı bazı platformların uçamadığı bölgelerde çok rahat şekilde uçabiliyor araçlarımız. Müşteriden gelen her türlü isteğe çok hızlı geri dönüş yapabiliyoruz.”

Tesisi biraz da ihracat amaçlı kurduklarını ifade eden Sevgi, “İhracata yönelik bir bağlantı olduğunda sayı ve üretim hızı anlamında talebe cevap verebilmeyi amaçladık. Üretim izin belgesini almış durumdayız, bunun arkasından ihracat izin belgesi geliyor. Bu da olduktan sonra fuar ve etkinliklere daha hazır ve güçlü gitme imkanımız olacak. Yurt dışında da ihtiyaç olduğunun farkındayız” sözleriyle açıklamalarını tamamladı.