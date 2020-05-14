Android ve T-Mobile G1’den önce Google’ın ortak kurucularından Larry Page ve Sergey Brin ile Apple’ın efsane ismi Steve Jobs arasındaki dostluk herkes tarafından biliniyordu. Bu arkadaşlığın kanıtları bugün gün yüzüne çıktı.

2000’li yılların başında Google ailesinin bir üyesi olan Brizzly sitesinin kurucusu Jason Shellen, bu sabah Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı. Zamanın popüler cihazlarından Palm Treo 680 ile gizlice çekilen ve bugün gün yüzüne çıkarılan fotoğraflar büyük ilgi gördü.

Ağustos 2007'ye dayanan fotoğraflarda teknoloji dünyasının efsanesi Steve Jobs ile Larry Page Google’da yer alan kafelerden birinde birlikte oturuyor. Sonrasında Jobs, elinde bir kaseyle görüntüleniyor. İkinci fotoğraftaysa ikilinin yanında eski Google CEO'su Eric Schmidt’in de olduğu sohbette Jobs’un heyecanlı bir şekilde bir şeyler anlattığı ve Google CEO’sunun dikkatlice Steve Jobs’u dinlediği görülüyor.

İşte Steve Jobs ile Larry Page'e ait o fotoğraflar:

2000 yıllarının başında Google’ın ilk yatırımcıları, Page ve Brin’e şirketin daha deneyimli bir CEO'ya ihtiyacı olduğunu söylediğinde ikilinin aklına ilk olarak yakın arkadaşları Steve Jobs gelmişti. Tabii ki bu durum mantıksız ve imkânsız olarak değerlendirildi ve CEO görevine Schmidt getirildi.

Ortaya çıkan fotoğrafların Haziran 2007 tarihinde birinci nesil iPhone’un satışa çıkmasından sonra çekilmesiyse oldukça önemli bir detay. Bilindiği üzere hem Apple kurucusu Steve Jobs hem de Google kurucusu Larry Page ile birlikte çalışmış bir isim olan Tony Fadell, bu iki isimle çalışmanın farkını geçmişte açıklamıştı. Oldukça ilgi çekici detayların yer aldığı yazımıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.