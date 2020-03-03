Steve Wozniak: Corona Virüsüne Yakalanmış Olabilirim

Apple’ın kurucu ortağı Steve Wozniak, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendisinin ve eşinin ocak ayının başında Çin’den döndükten sonra hastalandığını söyledi.

Steve Jobs ile bir evin garajında kurdukları Apple ile dünya çapında bir devrime imza atan Steve Wozniak, teknoloji dünyasının en renkli simaları arasında yer alıyor. Zaman zaman farklı konularda yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Polonya asıllı ABD’li bilgisayar mühendisi, eşinin ve kendisinin ABD’deki ilk corona virüsü vakası olabileceğini söyledi.

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Wozniak, geçtiğimiz ocak ayının başında eşi Janet Hill ile birlikte Çin’den döndüklerini ifade etti. ABD’ye geldikten sonra eşinin kötü bir şekilde öksürmeye başladığını söyleyen Wozniak, kendisinin ve eşinin ABD’de corona virüsüne yakalanan ilk kişiler olabileceklerini belirtti.

Wozniak’ın Tweet’indeki yer bildirimi, her ikisinin de Santa Clara’daki West Coast Spor Enstitüsü'nde muayene edildiğini gösteriyor. Neyse ki, büyük korku yaratan bu tweetten bir süre sonra USA Today muhabiri Jessica Guynn, Wozniak’ın eşinin basit bir sinüs enfeksiyonu yaşadığını aktardı ancak Apple’ın kurucu ortağından gelecek ikinci bir tweet’i beklemek en doğrusu olacaktır.

Resmi olarak COVID-19 adı ile bilinen yeni tip corona virüsü, enfekte olanlarda solunum sıkıntısına neden oluyor. Ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi grip benzeri semptomlar gösteren hastalık, kısa sürede zatürreye dönüşüyor.

Sağlık uzmanlarına göre en büyük risk grubu, 65 yaşın üzerindeki yetişkinler ve üç yaşın altındaki çocuklardan oluşuyor. Salgın, geçtiğimiz hafta Kaliforniya'da ortaya çıkan yeni vakalarla birlikte dünya çapında yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerine göre, şu ana kadar corona virüsü nedeniyle çoğu Çin anakarasında olmak üzere 3.043 ölüm gerçekleşti. Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktığından bu yana 88.948 kişiye bulaşan COVID-19, Asya’dan Avrupa’ya, Amerika’dan Ortadoğu’ya kadar pek çok kıtaya yayılmış durumda.